50萬元做定期存款｜半年收息$9,200、3個月賺$4,800 （5月18日更新）

近日定期存款以加息為主，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高3.8厘。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

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存6個月最多賺息逾$9200

50萬元新資金而言，6個月存期以富邦及星展最高，暫有3.7厘，兩者都需在電子渠道開立，到期可以收息9,250元。

工銀亞洲雖然只有3.6厘，但由於存期達188天，所以整個存期賺息也有超過9200元。

信銀國際本周的6個月新資金略減至3.65厘，但仍屬市場上較高水平，同樣需在電子渠道開立。

如果是現有資金，星展6個月有3.65厘最高，存50萬元賺息約9100元。

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存3個月收息$4,800

50萬元本金而言，目前最高息率屬3個月存期，信銀國際存3個月存息達3.85厘，輕鬆賺息約4800元，但需在網上渠道開立。

工銀亞洲及建行亞洲都有最高3.8厘，存50萬元，賺息4750元，前者需為全新客戶到分行開立才可享有，後者同樣要新資金，但適用於所有個人客戶。

現有資金而言，3個月最高息是3.7厘，信銀、平安壹賬通及創興都有提供。

存一年收息$18,500

12個月存期本周變動不大，繼續以富邦銀行的3.7厘，需為手機銀行全新資金開立。用50萬元本金，一年收息約1.85萬元。

信銀國際及星展銀行的新資金都有3.6厘，一年賺息約1.8萬元。

現有資金方面，一年期最高息是星展，有3.55厘。

本文最後更新日期︰2023年5月18日

撰文︰廖毅然

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