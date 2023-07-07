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50萬元做定期存款　賺息$23,290、現有資金收息$21,000 （7月7日更新）

收息攻略 10:47 2023/07/07

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如果有50萬元本金，滙豐給予特選客戶最高5厘的優惠，渣打及中銀香港也有逾4厘，但全都是為特選客戶或指定高端理財客戶而設。

但一般客戶也有高息！上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，不計大型發鈔行的特選優惠，最高有4.5。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有4厘高息！

用50萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

現有資金1年賺$21,000

50萬元本金，現有資金有5間銀行達到4厘，3個存期都以大眾銀行最高，因該行今天加至4.2厘，1年期收息$21,000，半年也可收息$10,500。

12個月長存期方面，星展銀行都有4厘，一年收息20,000元。

3個月存期亦以大眾銀行的4.2厘最高，但創興銀行也有4.15厘，需在電子渠道開立，一季收息近5200元。

2023年已過了一半，是時候提早部署過肥年︰【高息定存】50萬本金配4厘高息 半年躺賺來回機票 提早部署過肥年

新資金4.5厘　賺約$23,900

新資金當中，長息以華僑銀行（前稱華僑永亨）的4.5厘最高，但留意存期為388天，即讀者要鎖定資金超過1年。若以50萬元本金開立，全期收息逾$23,900。

這優惠只限指定理財客戶的新資金，但若是一般個人客戶，50萬元起存也有4.45厘，同屬市場上最高水平之一。

新資金3個月4.2厘

3個月存期的新資金，南洋商業銀行有高達4.2厘，一季收息約$5,250。若起存額達100萬元，南商理財客戶3個月有4.3厘，6個月有4.15厘，12個月也有4厘。

本文最後更新日期︰2023年7月7日

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欄名 : 存款收息

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