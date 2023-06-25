50萬元做定期存款　現有資金4.2厘｜13銀行有4厘、最多收息$23,280！ （6月23日更新）

股市表現反覆，低風險產品再顯價值。隨着10多間銀行的定期存款都重返4厘水平，把部分資金調撥至定期，是穩妥的做法。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4.4厘。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有4厘高息！

用50萬元做定期邊間好？

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現有資金1年賺$20,500

本周最大驚喜是現有資金都陸續重返4厘。招商永隆加存息後，50萬元起存，3個月及6個月都有4.2厘，半年收息$10,500。12個月存期也有4厘。

大眾銀行本周也全線加息，12個月、6個月及3個月都有4.1厘，新舊資金也適用。50萬本金存1年賺息$20,500，是現有資金中賺息金額最多的選擇。

創興銀行原本是新客戶才有4厘優惠，但近日現有客戶也加了息，以電子渠道開立，50萬元起存、3個月存期高達4.2厘，而這優惠是現有資金都可以。

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長息4.38厘 賺$23,280

新資金當中，長息以華僑永亨的4.38厘最高，但留意存期為388天，即讀者要鎖定資金超過1年。若以50萬元本金開立，全期收息$23,280萬元。這優惠只限指定理財客戶的新資金。

該行另有288天4.2厘及238天4厘的選擇，同樣是宏富理財客戶，20萬元新資金起有得玩。上述華僑永亨的高息暫定今個月底到期。

工銀亞洲4.2厘

工銀亞洲的3個月存期最高為4.2厘，是新客戶優惠，存款額10萬至80萬元，若以50萬元本金，一季收息$5250。若是現有客戶，以50萬元計，該行也提供最高4厘，是98天存期，現有客戶以新資金在分行開立。而188天存期則為3.9厘。

渣打4.4厘限指定客戶

渣打的4.4厘，3及6個月存期都有，若以50萬元本金開立，半年就賺走1.1萬元。雖然這優惠10萬元新資金可開立，但僅限門檻極高的優先私人理財客戶（800萬元理財總值），實際門檻其實算高。

滙豐及中銀香港亦有針對特選客戶的高息優惠，最高達5厘，詳情見︰【定期存款2023】滙豐5厘 中銀、渣打逾4厘｜盤點近20銀行「4厘俱樂部」

本文最後更新日期︰2023年6月23日

撰文︰廖毅然

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