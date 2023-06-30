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50萬元做定期存款　現有資金收息$20,000 　逾10銀行有4厘（6月30日更新）

收息攻略 12:37 2023/06/30

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如果有50萬元本金，滙豐給予特選客戶最高5厘的優惠，渣打及中銀香港也有逾4厘，但全都是為特選客戶或指定高端理財客戶而設。

但一般客戶也有高息！上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，不計大型發鈔行的特選優惠，最高也有近4.4。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，新舊資金都有4厘高息！

用50萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

現有資金1年賺$20,000

50萬元本金，現有資金有5間銀行達到4厘，尤其12個月長存期，招商永隆、大眾銀行及星展銀行都有4厘，一年收息$20,000元。

至於現有資金最高息是4.2厘，招商永隆及創興銀行都有提供。前者是6個月及3個月存期都有4.2厘，需在手機銀行開立，半年就收息$10,500。後者是3個月存期有4.2厘，一季收息$5,250。

【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！

新資金4.38厘　賺$23,280

新資金當中，長息以華僑永亨的4.38厘最高，但留意存期為388天，即讀者要鎖定資金超過1年。若以50萬元本金開立，全期收息$23,280。這優惠只限指定理財客戶的新資金。

新資金3個月4.35厘

3個月存期的新資金，東亞銀行有高達4.35厘，屬全新顯卓理財客戶的優惠，一季收息逾$5,430。若是現有客戶，3個月新資金亦有4.25厘，6個月也有4.05厘。

本文最後更新日期︰2023年6月29日

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