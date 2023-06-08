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50萬元做定期存款　新舊資金都有4厘！最多賺息$20,900 （6月8日更新）

收息攻略 18:09 2023/06/08

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近日定期存款以加息為主，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4.4。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，兩種資金都有4厘高息

用50萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

渣打4.4厘限指定客戶

渣打的4.4厘，3及6個月存期都有，若以50萬元本金開立，半年就賺走1.1萬元。雖然這優惠10萬元新資金可開立，但僅限門檻極高的優先私人理財客戶（800萬元理財總值），實際門檻其實算高。

工銀亞洲4.2厘

工銀亞洲的3個月存期最高為4.2厘，是新客戶優惠，存款額10萬至80萬元，若以50萬元本金，一季收息$5250。若是現有客戶，以50萬元計，該行也提供最高4厘，是98天存期，現有客戶以新資金在分行開立。而188天存期則為3.9厘。

【定期存款】爆發加息戰 長息重返4厘 存20萬賺$8360

長息4.18厘   一年收息$20,900

50萬元新資金而言，12個月存期以華僑永亨最高，上月底加至4.18厘，1年收息$20,900，需為宏富理財客戶新資金。

該行另有288天4.15厘及238天4厘的選擇，同樣是宏富理財客戶，20萬元新資金起有得玩。

現有資金都有4厘？

創興銀行原本是新客戶才有4厘優惠，但近日現有客戶也加了息，以電子渠道開立，50萬元起存、1至3個月都有4厘，而這優惠是現有資金都可以，所以屬唯一現有資金的4厘高息。

 

本文最後更新日期︰2023年6月8日

撰文︰廖毅然

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