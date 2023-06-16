50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新）

隨着美國暫停加息，港元定存息口有可能見頂，在股市反彈之際，亦值得把部分資金做定期存款，鎖定低風險的高息回報。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4.4厘。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，兩種資金都有4厘高息

用50萬元做定期邊間好？

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渣打4.4厘限指定客戶

渣打的4.4厘，3及6個月存期都有，若以50萬元本金開立，半年就賺走1.1萬元。雖然這優惠10萬元新資金可開立，但僅限門檻極高的優先私人理財客戶（800萬元理財總值），實際門檻其實算高。

長息4.38厘 賺$23,280

長息而言，最高息暫為華僑永亨的4.38厘，但留意存期為388天，即讀者要鎖定資金超過1年。若以50萬元本金開立，全期收息逾2.3萬元。這優惠只限指定理財客戶的新資金。

該行另有288天4.2厘及238天4厘的選擇，同樣是宏富理財客戶，20萬元新資金起有得玩。

工銀亞洲4.2厘

工銀亞洲的3個月存期最高為4.2厘，是新客戶優惠，存款額10萬至80萬元，若以50萬元本金，一季收息$5250。若是現有客戶，以50萬元計，該行也提供最高4厘，是98天存期，現有客戶以新資金在分行開立。而188天存期則為3.9厘。

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現有資金都有4厘？

大眾銀行最新全線加息，12個月、6個月及3個月都有4厘，新舊資金也適用。

創興銀行原本是新客戶才有4厘優惠，但近日現有客戶也加了息，以電子渠道開立，50萬元起存、1至3個月都有4厘，而這優惠是現有資金都可以。

本文最後更新日期︰2023年6月16日

撰文︰廖毅然

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