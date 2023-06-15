  • 29°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月15日更新）

收息攻略 17:45 2023/06/15

分享：

分享：

隨着美國暫停加息，港元定存息口有可能見頂，在股市反彈之際，亦值得把部分資金做定期存款，鎖定低風險的高息回報。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4.4。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，兩種資金都有4厘高息

用50萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

渣打4.4厘限指定客戶

渣打的4.4厘，3及6個月存期都有，若以50萬元本金開立，半年就賺走1.1萬元。雖然這優惠10萬元新資金可開立，但僅限門檻極高的優先私人理財客戶（800萬元理財總值），實際門檻其實算高。

長息4.38厘　賺$23,280

長息而言，最高息暫為華僑永亨的4.38厘，但留意存期為388天，即讀者要鎖定資金超過1年。若以50萬元本金開立，全期收息逾2.3萬元。這優惠只限指定理財客戶的新資金。

該行另有288天4.2厘及238天4厘的選擇，同樣是宏富理財客戶，20萬元新資金起有得玩。

工銀亞洲4.2厘

工銀亞洲的3個月存期最高為4.2厘，是新客戶優惠，存款額10萬至80萬元，若以50萬元本金，一季收息$5250。若是現有客戶，以50萬元計，該行也提供最高4厘，是98天存期，現有客戶以新資金在分行開立。而188天存期則為3.9厘。

【高息存款】4厘定存「曬冷」 9大銀行、高低門檻、新舊資金

現有資金都有4厘？

創興銀行原本是新客戶才有4厘優惠，但近日現有客戶也加了息，以電子渠道開立，50萬元起存、1至3個月都有4厘，而這優惠是現有資金都可以，所以屬唯一現有資金的4厘高息。

 

本文最後更新日期︰2023年6月15日

撰文︰廖毅然

更多高息存款︰

【定期存款2023】 4.5厘或已見頂？專家︰難再見5厘！盤點10大銀行「4厘俱樂部」

【高息存款】驚現30厘高息搶客、1個月賺$2500！恒生7.5厘、高息活期大合集

【外幣定期】做日圓6.9厘　賺了滙率再賺息 （2023年6月更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.85厘（6月15日更新）
今日
10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.85厘（6月15日更新）
【定期存款2023】 4.5厘或已見頂？專家︰難再見5厘！盤點10大銀行「4厘俱樂部」
今日
【定期存款2023】 4.5厘或已見頂？專家︰難再見5厘！盤點10大銀行「4厘俱樂部」
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/06/14
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月14日更新）
2023/06/14
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月14日更新）
【美元定期存款】5厘俱樂部有呢8間、涵蓋4個存期！短息高見20厘（2023年6月更新）
2023/06/12
【美元定期存款】5厘俱樂部有呢8間、涵蓋4個存期！短息高見20厘（2023年6月更新）
收息產品 眾安銀行 Mox 信銀國際 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 工銀亞洲 恒生銀行（00011） 長期存款 大新銀行（02356）

下一篇文章

10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.85厘（6月15日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月14日更新）
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月14日更新）
10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.85厘（6月15日更新）
10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.85厘（6月15日更新）
【定期存款2023】 4.5厘或已見頂？專家︰難再見5厘！盤點10大銀行「4厘俱樂部」
【定期存款2023】 4.5厘或已見頂？專家︰難再見5厘！盤點10大銀行「4厘俱樂部」
定期存款　3個月最高4.5厘、8銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月9日更新）
定期存款　3個月最高4.5厘、8銀行有4厘｜美元高見5.5厘（6月9日更新）
【美元定期存款】5厘俱樂部有呢8間、涵蓋4個存期！短息高見20厘（2023年6月更新）
【美元定期存款】5厘俱樂部有呢8間、涵蓋4個存期！短息高見20厘（2023年6月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款