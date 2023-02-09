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50萬元做定期存款 8銀行守住4厘或以上 最多賺息仍有$21,000（2月9日更新）

收息攻略 14:42 2023/02/09

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踏入2023年，雖然股市好轉，定期存款利息有所降低，但汲取股災教訓，無論何時都需保留現金，做定期仍屬低風險資產的上佳之選。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，3個月存期最高4.88厘，長存期最高有4.1厘，存一年賺息$20,500。然而，賺息金額最多的竟然不是4厘的銀行？

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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12個月最高4.1厘

12個月存期而言，暫以大新銀行的4.1厘最高，以50萬元起存額計算，其9個月及5-6個月存期也有4.1厘。不過該行的定存利率經常浮動，讀者如有意開立，需每日查詢。況且，這項優惠僅限該行VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立。

如果讀者有100萬元資金可開立定期，上述大新的3個不同存期，最高均有4.3厘。

信銀國際及創興銀行的12個月存期均有4厘，特點是毋須指定戶口，但兩者均需在網上開立，信銀需為新資金，創興則新舊資金皆可。

另一個較長存期的高息之選，是華僑永亨的288天4.18厘，條件是「宏富理財」客戶的新資金，如果用50萬元開立，期內也能賺息約1.65萬元。

南商3.88厘  存13個月賺息2.1萬
每月派息約1600元

定期存款也可月月派息？南洋商業銀行的最新定存產品可以。月月派息產品的存期分別有13個月、9個月及5個月存期，一般客戶以50萬元開立，分別有3.88厘、3.78厘及3.48厘。如果你是特選客戶，本金高達100萬元，最高則為3.98厘。以50萬元3.88厘計算，13個月賺息約2.1萬元

南商這項存款優惠的特點是「月月派息」，留意這月月派息是以當月的日數計算，因此2月份收息可能較少，3月份則較多。若粗略地除以13個月，50萬元本金，每月收息約1600元。

同一銀行  50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如上述華僑永亨的4.18厘，起存額就要最少20萬元；虛銀livi bank也是最少存20萬元才有3.8厘(12個月存期)。創興如果不足50萬元，就沒有4厘了，最高為3.8厘；招商永隆若起存額有50萬元，最高年息有4.05厘(12個月存期)，也略高於50萬元以下的4厘。

本文最後更新日期︰2023年2月9日

撰文︰廖毅然

 

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