50萬元做定期存款 5.1厘一年賺息2.5萬元 14銀行4.5厘或以上（1月6日更新）

從股市獲利，想放點錢到銀行做定期、以防萬一？銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，最高有5.1厘，達到4.5厘的也有14間銀行。

以下列出4.5厘或以上的選擇。《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

3間銀行達5厘 12/3個月/188天都有5厘

50萬元做定期存款，在減息潮下，能達到5厘的銀行數目，仍有3間，涵蓋不同存期，包括12個月、3個月及188天。

工銀亞洲的188天定期存款優惠，是採年利率遞增的玩法，最後60多天的年利率高達6.1厘，全期188天平均有5.14厘。如果以50萬元開立，188天(約半年)可賺息約1.3萬元，而這優惠最新延至本月底。

富邦銀行最新降低5.1厘的門檻，僅20萬元新資金便可，因此符合本文的條件，用50萬元開立，1年可賺息2.55萬元。

3個月存期方面，華僑永亨早前把3個月存期由4.5厘加至5厘，條件是「宏富理財」客戶的新資金。可惜其12個月存期則減至4.8厘，與6個月存期一致。

東亞新客戶4.8厘 現有客戶4.7厘

踏入新一年，東亞銀行是少見加息的銀行，同時還降低了入場費要求。該行的「至尊理財」或「顯卓理財」新客戶，6個月存期有4.8厘，前者的入場費只需2萬元，如果存50萬元，半年可賺息逾1.2萬元。現有客戶方面，「顯卓私人理財」的50萬元或以上新資金，6個月存期有4.7厘，其餘客戶最高為4.6厘。

毋需指定戶口 創興4.7厘 南商4.65厘

如果有50萬元本金，為大家介紹毋需特選客戶或理財戶口也能開立的高息之選。首先是創興銀行最高4.7厘，適用於3個月或6個月存期，而且不論新舊資金皆可，但要在網上開立。如果想要12個月存期，交銀香港以電子渠道開立，也有4.7厘。

本文最後更新日期︰2023年1月6日

撰文︰廖毅然

想知更多，即睇︰

【定期存款每日更新 工銀5.14厘延至本月底 目前仍有5銀行達5厘水平】

【10萬元做港元定期 低門檻最高5.14厘延至1月底 17銀行4厘以上（1月5日更新）】

【【高息定期】抓緊高息的尾巴 盤點12個月港元定期 最高5.1厘 明年或見加息終章】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料