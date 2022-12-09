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50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）

收息攻略 13:40 2022/12/09

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銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，5厘的最少有5間，達到4.8厘的也有10間銀行，以下列出4.5厘或以上的選擇。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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5間銀行達5厘  12/6/3個月都有5厘

50萬元做定期存款，能達到5厘的有5間銀行。本周南洋商業銀行的12個月、6個月及3個月港元定期，一律加至5厘，起存額剛好便是50萬元，適用於所有客戶，但要到分行以新資金開立。

創興銀行的門檻也很低，而且是最高息的，12個月5.05厘門檻最低，不需指定理財戶口或特選客戶，不論新舊資金，在網上/手機銀行開立，1年賺息$25,250。如果於分行開立，就必需要是新資金，最高年利率為4.95厘。

恒生銀行本月初把特選客戶的網上新資金優惠，一舉加至5厘，存期為6個月，以50萬元存款計，半年賺息$12,500。

一年期方面，華僑永亨及大新銀行同樣都是5厘，以50萬元存款計，一年賺息$25,000。不過兩間銀行都有指定理財戶口的要求，華僑永亨要「宏富理財」客戶，大新則需為「VIP銀行」客戶。

50萬元較10萬元有息加

定期存款是富者愈富的遊戲，同一間銀行、本金加至50萬元，有機會有更高年利率。例如東亞銀行，放10萬元最高4.7厘，但放50萬元最高有4.9厘，不過需為「顯卓理財」的新客戶，存期為12個月。

大眾銀行、招商永隆等等，也是存款越多、年利率越高，不過銀行可能有其他條件，例如要新資金、要網上開立或要指定理財戶口等等，大家務必要留意，別只顧看年利率。

 

本文最後更新日期︰2022年12月9日

撰文︰廖毅然

 

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欄名 : 存款收息

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