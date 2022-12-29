50萬元做定期存款 5間銀行有5厘或以上 8間最少4.8厘（12月29日更新）

銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，5厘的最少有5間，達到4.8厘的也有8間銀行。

以下列出4.5厘或以上的選擇，由於富融、建行等的50萬元定期年利率跌至不足4.5厘，以下就不列出了。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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5間銀行達5厘 12/6/3個月/188天都有5厘

50萬元做定期存款，在減息潮下，能達到5厘的銀行數目竟有5間，涵蓋不同存期，包括12個月、6個月、3個月及188天。

工銀亞洲的188天定期存款優惠，是採年利率遞增的玩法，最後60多天的年利率高達6.1厘，而188天平均有5.14厘，而據悉這優惠將在月底屆滿。

富邦銀行最新降低5.1厘的門檻，僅20萬元新資金便可，因此符合本文的條件，用50萬元開立，1年可賺息2.55萬元。

1年期方面，還有創興提供的5.05厘，不論新舊資金皆可，但需在電子渠道開立。

3個月存期方面，華僑永亨早前把3個月存期由4.5厘加至5厘，條件是「宏富理財」客戶的新資金。可惜其12個月存期則減至4.8厘，與6個月存期一致。

6個月存期方面，恒生銀行本月初把特選客戶的網上新資金優惠一舉加至5厘，存期為6個月，以50萬元存款計，半年賺息$12,500。優惠暫時只做到本月底。

信銀4.8厘 南商4.6厘

如果有50萬元本金，為大家介紹毋需特選客戶或理財戶口也能開立的高息之選，除上述創興銀行外，信銀國際的4.8厘及南商的4.6厘，同樣沒有任何指定戶口的要求。南商的4.6厘適用於所有客戶以新資金於分行開立，12個月、6個月及3個月都是4.6厘年利率；信銀國際則要求在網上或手機銀行以新資金開立，12個月為4.8厘。

50萬元較10萬元有息加

定期存款是富者愈富的遊戲，同一間銀行、本金加至50萬元，有機會有更高年利率。例如東亞銀行，放10萬元最高4.7厘，但放50萬元最高有4.9厘，不過需為「顯卓理財」的新客戶，存期為12個月。

大眾銀行、招商永隆等等，也是存款越多、年利率越高，不過銀行可能有其他條件，例如要新資金、要網上開立或要指定理財戶口等等，大家務必要留意，別只顧看年利率。

本文最後更新日期︰2022年12月29日

撰文︰廖毅然

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