50萬元做定期存款 5銀行守住4厘 2間本周到期 最多賺息仍有$21,000（2月16日更新）

踏入2023年，雖然股市好轉，定期存款利息有所降低，但汲取股災教訓，無論何時都需保留現金，做定期仍屬低風險資產的上佳之選。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，3個月存期最高4.88厘，長存期最高有4.05厘，存一年賺息$20,250。然而，賺息金額最多的竟然不是4厘的銀行？

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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12個月最高4.05厘毋須新資金

12個月存期而言，暫以招商永隆的4.05厘最高，如果起存額去到500萬元，更有4.1厘。該行沒指明要指定理財戶口，亦不需要新資金，不過需在手機銀行開立才有4厘水平。

創興銀行及華僑永亨的12個月存期均有4厘，創興的特點是毋須指定戶口、新舊資金皆可，需在網上開立；華僑永亨的12個月4厘，暫於本周六（2月18日）到期，且需為「宏富理財」客戶（或現有客戶升級至「宏富理財」）的新資金，20萬元可開立。

華僑永亨也有另一個較長存期的選擇，是288天，但年利率最新由4.18厘降至3.88厘，條件也是「宏富理財」客戶的新資金。

南商3.98厘 存13個月賺息2.15萬

每月派息約1658元

定期存款也可月月派息？南洋商業銀行的最新定存產品可以。月月派息產品的存期分別有13個月、9個月及5個月存期，一般客戶以50萬元開立，分別有3.98厘、3.88厘及3.68厘。如果你是特選客戶，本金高達100萬元，最高則為4.08厘。以50萬元3.98厘計算，13個月賺息約2.15萬元

南商這項存款優惠的特點是「月月派息」，留意這月月派息是以當月的日數計算，因此2月份收息可能較少，3月份則較多。若粗略地除以13個月，50萬元本金，每月收息約1658元。

同一銀行 50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如虛銀livi bank也是最少存20萬元才有較高年息優惠，是12個月存期3.5厘；大新銀行的定存優惠也是20萬元起跳。創興如果不足50萬元，就沒有4厘了，最高為3.8厘；招商永隆若起存額有50萬元，最高年息有4.05厘(12個月存期)，也略高於50萬元以下的4厘。

也有些銀行要求是理財戶口才能享有，例如華僑永亨的12個月4厘，如果是宏富理財客戶，可以20萬元起存，若是其他個人客戶則要存50萬元才有最高3.8厘。

因此，若本金擴大至50萬元，有更多4厘選擇，定存產品亦更靈活。

本文最後更新日期︰2023年2月16日

撰文︰廖毅然

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