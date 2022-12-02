50萬元做定期存款 4間銀行達5厘水平 7間最少4.8厘（12月2日更新）

銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，5厘的最少有4間，達到4.8厘的也有7間銀行，以下列出4.5厘或以上的選擇。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

滙豐、渣打及中銀香港3大發鈔行的定期存款，最高為4.3厘，以上沒有列出，詳情可看︰【4大銀行定期邊間好？】

4間銀行達5厘

平安壹賬通的5.5厘優惠提早完結，匯立撤走5厘高息。不過，50萬元做定期存款，能達到5厘的仍然有4間。

恒生銀行是本周的新同學，該行把特選客戶的網上新資金優惠，一舉加至5厘，存期為6個月，以50萬元存款計，半年賺息$12,500。

一年期方面，華僑永亨及大新銀行同樣都是5厘，以50萬元存款計，一年賺息$25,000。不過兩間銀行都有指定理財戶口的要求，華僑永亨要「宏富理財」客戶，大新則需為「VIP銀行」客戶。

創興銀行的12個月5.05厘門檻最低，不需指定理財戶口或特選客戶，不論新舊資金，在網上/手機銀行開立，1年賺息$25,250。如果於分行開立，就必需要是新資金，而且最高為4.95厘。

50萬元較10萬元有息加

定期存款是富者越富的遊戲，同一間銀行、本金加至50萬元，有機會有更高年利率。例如東亞銀行，放10萬元最高4.7厘，但放50萬元最高有4.9厘，不過需為「顯卓理財」的新客戶，存期為12個月。

大眾銀行、招商永隆、livi bank等等，也是存款越多、年利率越高，不過銀行可能有其他條件，例如要新資金、要網上開立或要指定理財戶口等等，大家務必要留意，別只顧看年利率。

本文最後更新日期︰2022年12月2日

撰文︰廖毅然

想知更多，即睇【高息定期存款每日更新】

【10萬元做定期 2間銀行有5厘 9間最少4.6厘】

【定期存款 ─ 5厘篇︰大新銀行最高5.2厘 最少6銀行5厘或以上】

【4大銀行定期邊間好？滙豐最高4.3厘 發鈔行最高】

【人民幣定期最高15厘 1個月最高7厘 長息最高2.75厘 18銀行最齊全比較】

【外幣定期最齊全比較 英鎊、加元、澳元紐元 最高15厘 3個月最高4厘】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料