50萬元做定期存款 3間5厘或以上 4間最少4.8厘（11月25日更新）

本文於2022年11月25日更新。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，5厘的最少有3間，達到4.8厘的也有4間銀行，以下列出4.5厘或以上的選擇︰

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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滙豐、渣打及中銀香港3大發鈔行的定期存款，最高為4.3厘，以上沒有列出，詳情可看︰【4大銀行定期邊間好？恒生3個月升破4厘 滙豐最高4.3厘】

3間銀行達5厘

平安壹賬通的5.5厘優惠提早完結，不過50萬元做定期存款，能達到5厘的仍然有3間。

創興銀行是本周的新同學，該行新近把12個月港元定期加至最高5.05厘，50萬元起存額，不論新舊資金，但需在網上/手機銀行開立。如果於分行開立，就必需要是新資金，而且最高為4.95厘。

匯立銀行（WeLab Bank）是目前唯一達5厘年息的虛擬銀行，存期亦是5厘大軍之中最長的，要存15個月才有5厘。

華僑永亨最近延續其12個月5厘的優惠，直至另行通知，起存額為20萬元，雖然符合50萬元存款額要求，但留意這優惠需指定理財戶口，而該理財戶口的資產值要有100萬元。

新同學︰大新銀行、livi bank

大新銀行及livi bank的高息定期優惠，起存額都要20萬元，所以如果本金只有10萬元，它們的息口就較低，本文加至50萬元，它們就分別有最高4.8厘及4.6厘。

50萬元較10萬元有息加

定期存款是富者越富的遊戲，同一間銀行、本金加至50萬元，有機會有更高年利率。例如東亞銀行，放10萬元最高4.7厘，但放50萬元最高有4.9厘，不過需為顯卓理財的新客戶，存期為12個月。

大眾銀行、招商永隆等等，也是存款越多、年利率越高，不過銀行可能有其他條件，例如要新資金、要網上開立或要指定理財戶口等等，大家務必要留意，別只顧看年利率。

撰文︰廖毅然

重溫《定期邊間好》︰

【10萬元做定期 2間銀行有5厘 9間最少4.6厘】

【定期存款 ─ 5厘篇︰大新銀行最高5.2厘 最少6銀行5厘或以上】

【4大銀行定期邊間好？滙豐最高4.3厘 發鈔行最高】

【人民幣定期最高15厘 1個月最高7厘 長息最高2.75厘 18銀行最齊全比較】

【外幣定期最齊全比較 英鎊、加元、澳元紐元 最高15厘 3個月最高4厘】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

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