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50萬元做定期存款 12銀行守住4厘或以上 最多賺息仍有逾$23,000（2月2日更新）

收息攻略 15:04 2023/02/02

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踏入2023年，雖然股市好轉，定期存款利息有所降低，但汲取股災教訓，無論何時都需保留現金，做定期仍屬低風險資產的上佳之選。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，撇除即將到期的3個月4.88厘，長存期最高有4.38厘，存13個月賺息超過$23,000。

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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花旗3個月4.88厘

4.88厘是目前港元定存中最高年息，屬花旗的3個月存期優惠，條件是需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。但這項優惠暫時做到2月4日。

南商4.38厘  每月派息1825元

50萬元做定期存款，在減息潮下，暫已無銀行有5厘水平，長息當中以南商最高，存期較特別，為13個月存期，一般客戶以50萬元開立有4.38厘。如果你是特選客戶，本金高達100萬元，則為4.48厘。以50萬元4.38厘計算，13個月賺息23,725元。

南商這項存款優惠的特點是「月月派息」，留意這月月派息是以當月的日數計算，因此2月份收息可能較少，3月份則較多。若粗略地除以13個月，50萬元本金，每月收息1825元。

12個月最高4.2厘

12個月存期而言，以信銀國際的4.2厘最高，其6個月存期也有4厘。信銀的特點是毋須指定戶口，起存門檻低，只1萬元可開立，但需為新資金及於網上開立。

另一個較長存期的高息之選，是華僑永亨的288天4.18厘，條件是「宏富理財」客戶的新資金，如果用50萬元開立，期內也能賺息約1.65萬元。

同一銀行  50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如上述華僑永亨的4.18厘，起存額就要最少20萬元；創興如果不足50萬元，最高就只有3.95厘，且要新資金，但當本金加至50萬元，則有4.1厘，且毋須新資金；虛銀livi bank也是最少存20萬元才有3.8厘(12個月存期)。

 

本文最後更新日期︰2023年2月2日

撰文︰廖毅然

 

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