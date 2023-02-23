50萬元做定期存款 有加有減 最多賺息仍有$21,500 兩銀行4厘 10間3.8厘或以 （2月23日更新）

近期定期存款不再是一面倒減息，隨着HIBOR回升，有些銀行選擇把息口向上輕微調整，當然仍有不少銀行看淡利率走勢，下調存息。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，3個月存期最高4.88厘，長存期最高4厘，存一年賺息$20,000。然而，賺息金額最多的竟然不是4厘的銀行？

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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12個月最高4厘不論新舊客戶

一年賺息$20,000

12個月存期而言，暫以信銀國際的4厘最高，好處是起存額小，只1萬元，而且不論新舊客戶，亦沒指明要指定理財戶口，不過就要在網上以新資金開立。這優惠上周是3.95厘的，本周又重新加回4厘水平。以50萬元計，一年賺息2萬元。

有兩間銀行逼近4厘，東亞銀行及交銀香港的12個月存期都有3.95厘，前者要求指定戶口新客戶，後者則沒有指定戶口要求，但需在電子渠道開立。

創興銀行、華僑永亨則減了下去，12個月存期上周還有4厘，本周分別減至3.9厘及3.8厘，但仍分別賺息1.95萬元或1.9萬元。創興的特點是毋須指定戶口、新舊資金皆可，但需在網上開立；華僑永亨的12個月3.8厘及288天3.68厘，暫於本月底到期，均需為「宏富理財」客戶（或現有客戶升級至「宏富理財」）的新資金，20萬元可開立。

南商3.98厘 存13個月賺息2.15萬

每月派息約1658元

定期存款也可月月派息？南洋商業銀行的最新定存產品可以。月月派息產品的存期分別有13個月、9個月及5個月存期，一般客戶以50萬元開立，分別有3.98厘、3.88厘及3.68厘。如果你是特選客戶，本金高達100萬元，最高則為4.08厘。以50萬元3.98厘計算，13個月賺息約2.15萬元

南商這項存款優惠的特點是「月月派息」，留意這月月派息是以當月的日數計算，因此2月份收息可能較少，3月份則較多。若粗略地除以13個月，50萬元本金，每月收息約1658元。

同一銀行 50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如虛銀livi bank也是最少存20萬元才有較高年息優惠，是12個月存期3.5厘；招商永隆若起存額有50萬元，最高年息有3.75厘(12個月存期)，也略高於50萬元以下的3.7厘。

大新銀行的定存優惠也是20萬元起跳，目前12個月及9個月都是3.8厘。大新也是本周重新調升上來，上周仍是減息的趨勢。

也有些銀行要求是理財戶口才能享有，例如華僑永亨的12個月4厘，如果是宏富理財客戶，可以20萬元起存，若是其他個人客戶則要存50萬元才有最高3.7厘。

本文最後更新日期︰2023年2月23日

撰文︰廖毅然

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