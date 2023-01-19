50萬元做定期存款 最多賺息$23,000 4厘水平有20銀行（1月19日更新）

踏入2023年，雖然股市好轉，定期存款利息有所降低，但汲取股災教訓，無論何時都需保留現金，做定期仍屬低風險資產的上佳之選。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，撇除即將到期的3個月4.88厘，長存期最高有4.6厘，一年賺息$23,000。

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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花旗3個月4.88厘

4.88厘是目前港元定存中最高年息，屬花旗的3個月存期優惠，條件是需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。但這項優惠暫時做到1月21日。

富邦、創興賺息2.3萬

50萬元做定期存款，在減息潮下，暫已無銀行有5厘水平，長息當中以富邦和創興最高，12個月存期有4.6厘。如果用50萬元開立，1年可賺息2.3萬元。

若在富邦開立，必需為個人銀行客戶的新資金，並要經Fubon+手機應用程式開立；創興則不論新舊資金，但同樣需要在網上開立。

另一個較長存期的高息之選，是華僑永亨的288天4.68厘，條件是「宏富理財」客戶的新資金，如果用50萬元開立，期內也能賺息逾1.8萬元。

毋需指定戶口 信銀4.55厘 南商4.4厘

如果有50萬元本金，為大家介紹毋需特選客戶或理財戶口也能開立的高息之選，除上述富邦及創興的4.6厘外，還包括信銀國際的12個月4.55厘，只需網上新資金，6個月及3個月則有4.35厘；

另外，南洋商業銀行最高有4.4厘，一般客戶在分行以新資金開立便可。

同一銀行 50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如上述華僑永亨的4.68厘，起存額就要最少20萬元；創興如果不足50萬元，最高就只有4.4厘；大眾銀行的12個月存期，存50萬元有4.35厘，比存10萬元的4.3厘略高；虛銀livi bank也是最少存20萬元才有4.2厘(24個月存期)。

本文最後更新日期︰2023年1月19日

撰文︰廖毅然

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