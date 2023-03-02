50萬元做定期存款 最多賺息$20,000 近10銀行3.8厘或以上（3月2日更新）

近期定期存款不再是一面倒減息，隨着HIBOR回升，有些銀行選擇把息口向上輕微調整，有的繼續下調，但已並非一面倒減息。如果以50萬元作起存額，本周有最少逾6間銀行加了息。

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，3個月存期最高4.88厘，長存期最高3.95厘，存一年賺息$20,000。然而，賺息金額最多的竟然不是4厘的銀行？

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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12個月最高3.95厘不論新舊客戶

一年賺息近$20,000

12個月存期而言，暫以交銀香港及東亞銀行的3.95厘高，當中以前者的門檻較低，因為交銀香港的3.95厘沒標明要新客戶或新資金，起存額亦只需2萬元，但要在電子渠道開立。東亞銀行的3.95厘則是指定理財戶口的新客優惠。亦沒指明要指定理財戶口，不過就要在網上以新資金開立。以50萬元計，3.95厘相當於一年賺$19,500。

至於信銀國際，12個月存期上周還有4厘，但最新為3.9厘。

有多家銀行都在3.8厘水平，例如平安壹賬通銀行（PAOB），本周重新推出12個月存期，有3.8厘。華僑永亨的12個月3.8厘及288天3.68厘，上月底到期後，3月繼續延續，且息率不變，不過需為「宏富理財」客戶（或現有客戶升級至「宏富理財」）的新資金，若是其他個人客戶，分別為3.7及3.6厘。

南商3.7厘 存13個月賺息2萬

每月派息約1542元

定期存款也可月月派息？南洋商業銀行的最新定存產品可以。月月派息產品的存期分別有13個月、9個月及5個月存期，一般客戶以50萬元開立，分別有3.7厘、3.7厘及3.68厘。如果你是特選客戶，本金高達100萬元，最高則為3.8厘。以50萬元3.7厘計算，13個月賺息約2萬元。

南商這項存款優惠的特點是「月月派息」，留意這月月派息是以當月的日數計算，因此不同月份收息金額不同。若粗略地除以13個月，50萬元本金，每月收息約1542元。

同一銀行 50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如虛銀livi bank也是最少存20萬元才有較高年息優惠，是12個月存期3.5厘；招商永隆若起存額有50萬元，最高年息有3.75厘(12個月存期)，也略高於50萬元以下的3.7厘。

大新銀行的定存優惠也是20萬元起跳，目前12個月及9個月都是3.9厘，若本金加至100萬元更有4厘。

本文最後更新日期︰2023年3月2日

撰文︰廖毅然

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