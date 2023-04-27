50萬元做定期存款 兩個選擇收息$18,500、存3個月有$5000 │ 8銀行加息（4月28日更新）

香港有存款保障計劃，每名存戶在每間銀行都有50萬元存款保障。近日定期存款有加有減，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4厘。12個月存期有兩間銀行達3.7厘，一年可收息$18,500。

以下簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰，由於有銀行採「短加長減」的策略，本文羅列的24間銀行之中，有多達一半、即12間銀行的短存期年利率，較長存期高息。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

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8銀行加存息 長息都有增長

定期存款早前呈現「短加長減」的現象，但本周銀行連長息都拉高了。

以50萬元為本金，8間加存息的銀行當中，不止是加短息，主部都有加長息。例如，平安壹賬通銀行把3個月存期加至4厘，但12個月、9個月及5個月存期等，全都上調。該行開立定存只需100元，但要留意虛擬銀行只有電子渠道。如果以50萬元本金，存3個月，可賺息$5000。

低門檻的還有信銀國際，該行把12個月存期加至3.5厘，同時把6個月存期年利率加至3.65厘，3個月加至3.55厘。1萬元網上新資金便可開立；

建行亞洲亦全線加息，以50萬元本金為例，12個月存期加至3.2厘，6個月加至3.25厘，3個月3.45厘。大新銀行及星展銀行也是全線加息。

此前集中加3及6個月存期的交銀香港，最近亦把12個月存期加至3.5厘。花旗也是把12個月及6個月存期都加了上來。

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12個月最高3.7厘 賺息1.85萬元

富邦銀行的3、6及12個月存期，一律為3.7厘，起存額剛好就是50萬元新資金。若做一年期定存，賺息$18,500。

大眾銀行本周加存息，12個月存期，50萬元有3.7厘，存一年賺息$18,500。

本文最後更新日期︰2023年4月28日

撰文︰廖毅然

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