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50萬元做定期存款 仍有5厘選擇 賺息2.5萬元 8銀行最少4.5厘（1月13日更新）

收息攻略 11:52 2023/01/13

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從股市獲利，想放點錢到銀行做定期、以防萬一？銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，最高有5.1厘，達到4.5厘的也有8間銀行。以下列出4厘或以上的選擇。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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富邦12個月5.1厘

50萬元做定期存款，在減息潮下，仍有銀行維持5厘水平，為富邦的12個月5.1厘。這項優惠僅20萬元新資金便可開立，但必需經該行的手機銀行。如果用50萬元開立，1年可賺息2.55萬元。

3個月存期方面，華僑永亨早前把3個月5厘撤走，最新優惠是288天4.68厘，條件是「宏富理財」客戶的新資金，如果用50萬元開立，期內也能賺息逾1.8萬元。

東亞新客戶4.8厘  現有客戶4.7厘

踏入新一年，東亞銀行是少見加息的銀行，同時還降低了入場費要求。該行的「顯卓理財」新客戶，6個月存期有4.8厘，適用於首50萬元新資金，半年可賺息逾1.2萬元。現有客戶方面，「顯卓私人理財」的50萬元或以上新資金，6個月存期有4.7厘，其餘客戶最高為4.6厘。

毋需指定戶口  創興南商4.65厘  信銀4.5厘

如果有50萬元本金，為大家介紹毋需特選客戶或理財戶口也能開立的高息之選。首先是創興銀行最高4.65厘，適用於12個月存期，而且不論新舊資金皆可，但要在網上開立。南商的12個月新資金4.65厘，則限南商理財或企業客戶於分行開立。信銀國際的12個月及3個月存期，都有4.5厘，適用於網上新資金。

 

本文最後更新日期︰2023年1月13日

撰文︰廖毅然

 

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欄名 : 存款收息

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