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發鈔行4厘高息搶存！50萬元做定期存款　3個月賺$5,100 （5月25日更新）

收息攻略 20:30 2023/05/25

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近日定期存款以加息為主，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4.08，屬發鈔行的最新優惠。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

    點擊圖片放大

渣打3個月賺息$5,100

全新渣打「優先理財」或「優先私人理財」客戶在分行辦理，6個月及3個月存期，最高都有4.08厘，起存額為50萬元，最多150萬元。以50萬元計，半年都收息逾一萬元，3個月賺走$5,100。

長息加至3.9厘   一年收息$19,500

50萬元新資金而言，12個月存期以富邦最高，本周更由3.7厘加至3.9厘，1年收息$19,500，需在手機銀行開立。

半年期而言，富邦也有3.9厘，工銀亞洲雖然只有3.6厘，但由於存期達188天，所以整個存期賺息也有超過9200元。

【高息定期存款】4厘合集賺咗先算！輕鬆收息過萬元、長短存期通吃

現有資金都有4厘？

花旗銀行本周最新把所有客戶的3個月及6個月定存，都加至最高逾4厘，不過需留意花旗的年利率每日都有變動，而且會就着客戶是否有買入指定產品、而給予不同息率。若想開立，宜先在網上銀行或手機APP內查詢。

如果不計花旗，50萬元現有資金以創興的3.8厘最高，屬3個月存期；12個月存期最高3.5厘，信銀國際、大眾銀行及交銀香港都有提供。

 

本文最後更新日期︰2023年5月25日

撰文︰廖毅然

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