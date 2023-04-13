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用50萬元做定期存款 3個收息1.8萬元的選擇 12銀行短存期更高息 （4月14日更新）

收息攻略 15:22 2023/04/13

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香港有存款保障計劃，每名存戶在每間銀行都有50萬元存款保障。近日定期存款有加有減，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高3.8厘，有3個選擇可以賺息1.8萬元或以上。

以下簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰，由於有銀行採「短加長減」的策略，本文羅列的24間銀行之中，有一半、即12間銀行的短存期年利率，較長存期高息。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

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「短加長減」  哪些銀行短息較高？
市場預期美聯儲下月仍會加息一次，但加息周期快見頂，明年更有減息的可能，因此港銀的定期存款都採取「短加長減」策略，這在美元存息較為顯著，但港元存息也有出現這現象，尤其較多是6個月存息更高。

例如集友銀行、招商永隆及交銀香港，都是6個月存期最高息，50萬元本金，招商永隆的6個月存期有3.55厘，高於其他存期，要在手機銀行開立，但沒列明需新資金。以50萬本金而言，半年賺息近9000元。集友及交銀香港的6個月存期均為3.5厘，但兩者都要新資金。

虛擬銀行當中，富融銀行明顯吸納6個月資金，有3.4厘，而其12個月存期僅3厘。

最高3.8厘  屬3個月存期

50萬元本金，3個月存期才最高息，工銀亞洲的新客戶優惠，10萬元起存有3.8厘，如果用足80萬元上限，短短一季賺走7600元。

此優惠限全新客戶開立綜合帳戶/理財e時代/理財金，以全新資金到分行開立，推廣期至4月28日。

12個月最高3.7厘  3個選擇賺息1.8萬元

富邦銀行本周加存息，3、6及12個月存期，一律加至最高3.7厘，起存額剛好就是50萬元新資金。若做一年期定存，賺息$18,500。短打3個月，也是富邦的3.7厘最高，收息4625元。

南洋商業銀行也是最高3.7厘，12個月存期，限南商理財客戶新資金，存50萬一年也可賺息$18,500。

渣打銀行則是大行之中最高，12個月存期有3.6厘，存50萬元賺$18,000。

 

本文最後更新日期︰2023年4月13日

撰文︰廖毅然

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