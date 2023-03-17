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用50萬元做定期存款 最高4.1厘 最多收息$20,000 （3月17日更新）

收息攻略 12:48 2023/03/17

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矽谷銀行事件牽連至歐洲，但在香港，由於銀行業受高度監管，有嚴格資本要求，況且有50萬元存款保障，不用擔心存錢到銀行。近日定期存款有加有減，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4.1厘，有銀行可以賺息$20,000，即睇高息選擇︰

50萬元做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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12個月最高4厘  賺息$20,000

本周有銀行的長息重返4厘，不過門檻頗高，看看是否適合你。

大新銀行的12個月存期加至4厘水平，以50萬元本金而言有4厘，一年賺息2萬元。若加至100萬元有4.1厘，一年賺息4.1萬元。但除了起存門檻高，此優惠還需為VIP客戶及以新資金到分行開立。

不少銀行都有接近4厘選擇，例如東亞銀行有3.95厘，但要求是新理財客戶，也固然需要新資金；工銀亞洲及交銀香港的12個月存期，則分別有3.85厘及3.6厘，新舊資金皆可，但均要求在電子渠道開立。

6個月最高4.1厘
由於市場預期美聯儲最快今年結束加息，部分較短存期的產品反而更高息，目前全城最高港元定存，屬大新銀行的4.2厘，存期為5個月或6個月，但要100萬元新資金。若新資金規模為50萬元，則為4.1厘，半年賺息$10,250。

若你的50萬元本金是現有資金，可以考慮交銀香港或工銀亞洲，年利率分別為3.75厘及3.65厘。其實交銀香港是6個月存期比12個月還高息。

有部分銀行則是3個月存期最高息，例如信銀國際，12個月存期減至3.5厘，但3個月存期略加至3.6厘，條件是1萬元新資金。

花旗也是3個月存期最高，有3.5厘，但需為Citigold新客戶且持有指定產品結餘。

同一銀行  50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如虛銀livi bank也是最少存20萬元才有較高年息優惠，是12個月存期3.5厘；大新銀行的定存優惠也是20萬元起跳；招商永隆若起存額有50萬元，最高年息有3.75厘(12個月存期)，也略高於50萬元以下的3.7厘。

本文最後更新日期︰2023年3月17日

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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