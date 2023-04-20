用50萬元做定期存款 最多賺$18,500 3個月收息$4,750 （4月20日更新）

香港有存款保障計劃，每名存戶在每間銀行都有50萬元存款保障。近日定期存款有加有減，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高3.8厘，12個月存期3.7厘，一年可收息$18,500。

以下簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰，由於有銀行採「短加長減」的策略，本文羅列的24間銀行之中，有一半、即12間銀行的短存期年利率，較長存期高息。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

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「短加長減」 5銀行加存息

金管局不斷接錢，最新銀行體系總結餘跌破500億元，逾10年低位。資金短缺，本港銀行的定期存款都採取「短加長減」策略，集中搶奪短期資金，

以50萬元為本金，5間加存息的銀行當中，有4間是加短息。工銀亞洲新推3個月3.8厘，50萬元存一季，收息$4,750，限新客戶；

信銀國際把6個月存期年利率加至3.6厘，高於12個月存期的3.35厘。1萬元網上新資金便可開立；

創興及建行亞洲集中加3及6個月存息，創興的3個月存期為3.25厘，建行亞洲50萬元有3.2厘，都較長存期高息。

其餘銀行本周按兵不動，或輕微下調，但也不乏短息較高的現象，例如集友銀行、招商永隆及交銀香港，都是6個月存期最高息。

虛擬銀行當中，富融銀行明顯吸納6個月資金，有3.4厘，而其12個月存期僅3厘。

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12個月最高3.7厘 賺息1.85萬元

富邦銀行的3、6及12個月存期，一律為3.7厘，起存額剛好就是50萬元新資金。若做一年期定存，賺息$18,500。短打3個月，也是富邦的3.7厘最高，收息4625元。

大眾銀行本周加存息，12個月存期，50萬元有3.6厘，存一年賺息$18,000

南洋商業銀行也是12個月存期最高，有3.5厘，限南商理財客戶新資金，存50萬一年也可賺息$17,500。

本文最後更新日期︰2023年4月20日

撰文︰廖毅然

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