用50萬元做定期存款 收息$18,500 11銀行短存期更高息 （4月6日更新）

歐美接連有銀行出事，但在香港，由於銀行業受高度監管，有嚴格資本要求，況且有50萬元存款保障，存錢到銀行不用擔心。近日定期存款有加有減，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高3.7厘，有銀行賺息接近$18,500。

以下簡單兩個圖表，讓讀者看得更清晰，由於有銀行採「短加長減」的策略，有11間銀行的短存期年利率，較長存期高息。即睇高息選擇︰

用50萬元做定期邊間好？

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「短加長減」 哪些銀行短息較高？

儘管美聯儲主席鮑威爾日前表明今年不減息，但至少加息周期很快便到頂。況且，有不少市場人士估計，因為SVB及瑞信連環出事，美聯儲會在今年底減息。因此，港銀的定期存款都採取「短加長減」策略，這在美元存息較為顯著，但港元存息也有出現這現象。

例如集友銀行、招商永隆及交銀香港，都是6個月存期最高息，50萬元本金，集友的年利率為3.55厘，要新資金並在分行開立。招商永隆及交銀香港則為3.5厘，則需於電子渠道開立，但沒有新資金要求。以50萬本金而言，半年賺息近9000元。

最高3.7厘 賺息$18,500

富邦銀行本周加存息，3、6及12個月存期，一律加至最高3.7厘，起存額剛好就是50萬元新資金。若做一年期定存，賺息$18,500。短打3個月，也是富邦的3.7厘最高，收息4625元。

同一銀行 50萬本金比10萬更高息

本金愈大，利息愈高，是許多銀行的定存玩法。例如虛銀livi bank也是最少存20萬元才有較高年息優惠，是12個月存期3.4厘；大新銀行的定存優惠也是20萬元起跳；富邦的高息優惠則是50萬元起。而招商永隆若起存額有50萬元，最高年息有3.55厘(6個月存期)，也略高於50萬元以下的3.5厘。

本文最後更新日期︰2023年4月6日

撰文︰廖毅然

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