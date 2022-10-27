定期邊間好 ─ 第二篇︰有50萬元放邊度？15銀行有4厘

銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，最近又對股市感覺怕怕了，想放銀行做定期，選擇有很多。

由於今次本金有50萬元，較上次的10萬元多，高息之選多了華僑永亨、livi bank等銀行，共有最少15間銀行達到4厘，所以我們只列4厘之選，滙豐、恒生就不包括在內了︰

有50萬元想做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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花旗高門檻4.5厘 VS 低門檻4.09厘

今次最高息的是花旗銀行的4.5厘，存期為3個月，但門檻很高，至少都要是Citigold新客戶（戶口結餘要有150萬元），還要持有指定產品結存（例如保險或基金等）。如果想簡單一點，現有個人客戶可考慮該行4.09厘，同樣是3個月，網上或手機銀行開立便可。

新同學︰大眾、南商、大新、永亨、livi

由於存款額提升至50萬元，今次多了數間銀行可以選擇，包括大眾銀行（不是大眾財務）的4.3厘、南商的4.18厘、大新銀行的4.1厘、華僑永亨銀行及livi bank的4厘。

提高入場費有息加

對比上次的10萬元之選，如果提升存款額至50萬元，招商永隆就多了0.1厘，最高為4.2厘（如果入場費再多一點，又會更高呢!）

近兩日已加息︰中銀、星展等等

上一篇10萬元之選只不過是兩天前寫的，近兩日已有銀行加了息，包括中銀香港最高加至4厘；星展及交銀香港均加至4.1厘。建行亞洲更有4.25厘，但需為高端理財戶口。

而虛擬銀行也發力追上，最新匯立（WeLab Bank）及富融（Fusion Bank）分別加至最高4.18厘及4.08厘。

重溫第一篇︰有10萬元想做定期 邊間好？

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