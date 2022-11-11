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定期邊間好 ─ 有50萬元放邊度？逾10間4.5厘或以上（11月11日更新）

收息攻略 08:51 2022/11/11

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《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

本文於上月底刊登以來，許多銀行已經加了存息，因此再度更新。

銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，4厘已成基本，最少10間銀行都有4.5厘或以上

有50萬元想做定期邊間好？（年息由低至高排列）

    點擊圖片放大
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是不是發現沒有大型發鈔行呢？滙豐、中銀及渣打暫時最高是4.1厘，希望它們努力趕上其他銀行的高息，詳情可見︰【4大銀行定期邊間好？渣打4.1厘港元定期 追平滙豐 6個月最高4.5厘

新同學︰華僑永亨、大新、livi bank

把本金由10萬元提高至50萬元，有新同學加入。華僑永亨最高有5厘，起存額20萬元，符合50萬元本金的條件，但它還有其他條件，詳見下文。

大新銀行的高息定期最少也要20萬元，所以本金提高至50萬元，最高年利率有4.8厘，算是不俗，值得推介是如果4-5個月存期也有4.5厘，在較短存期當中是最高息之一，存50萬元放4個月，賺息7500元。

虛擬銀行livi bank新近加入24個月存期，搶長期資金，年利率有4.5厘，存50萬元放24個月，賺息4.5萬元。

兩間銀行達5厘

要食盡5厘年息，必需有條件，雖然有兩間銀行年利率有5厘，但平安壹賬通的5.5厘，必需是該行的新客戶，才能在12個月4.5%的基礎下，額外再多1%。

華僑永亨的12個月港元定期有5厘，起存額為20萬元，雖然符合50萬元存款額要求，但留意這優惠需指定理財戶口，而該理財戶口的資產值要有100萬元，所以想食盡5厘息，也有一定門檻。

50萬元較10萬元有息加

定期存款是富者越富的遊戲，同一間銀行、本金加至50萬元，有機會有更高年利率。例如東亞銀行，放10萬元最高4.7厘，但放50萬元最高有4.9厘，不過需為顯卓理財的新客戶，存期為12個月。

大眾銀行、招商永隆、創興銀行等等，也是存款越多、年利率越高，不過它們有各自條件，例如要新資金、要網上開立、要指定理財戶口等等，大家務必要留意，別只顧看年利率。

 

撰文︰廖毅然

 

重溫《定期邊間好》︰

有10萬元想做定期邊間好？最高5.5厘 最低也有4厘

有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

短打3個月  最高4.5厘

10萬港紙換美金  最高4.68厘

5厘篇︰虛銀5.5厘搶新客 最少4銀行5厘或以上

6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘

虛擬最高4.7厘  人人平等  毋須指定理財戶口

50萬元存3個月或以內 賺走$5600

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

＝＝＝＝＝

強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略，即睇 【ET財智Talk】

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