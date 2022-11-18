定期存款邊間好 ─ 有50萬元放邊度？11間銀行高過4.5厘（11月18日更新）

本文於2022年11月18日更新。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

銀行的定期存款優惠經常出現headline rate，表面上息率很吸引，實際要視乎入場費及客戶的戶口種類，上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。今次我們把標準稍為提高一點，如果你手頭鬆動啲，有50萬元，想放銀行做定期，有更多高息選擇，4厘已成基本，4.5厘的也有不少，而高過4.5厘的，亦有11間銀行︰

有50萬元想做定期邊間好？（年息由低至高排列）

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新同學︰華僑永亨、livi bank、大新

把本金由10萬元提高至50萬元，有新同學加入，因為華僑永亨、livi bank及大新銀行的高息定期，最少都要存20萬元。華僑永亨最高有5厘，起存額20萬元，符合50萬元本金的條件，但它還有其他條件，詳見下文。

兩間銀行達5厘

要食盡5厘年息，必需有條件，雖然有兩間銀行年利率有5厘，但平安壹賬通的5.5厘，必需是該行的新客戶，才能在12個月4.5%的基礎下，額外再多1%。

但要留意，這1%額外年利率是以獎賞形式發放，將於定期存款到期後4至6星期內存入客戶的儲蓄賬戶，客戶之儲蓄賬戶及其合資格定期存款戶口於利息獎賞存入時必須為有效並活躍，否則該行有權取消利息獎賞的資格。

華僑永亨的12個月港元定期有5厘，起存額為20萬元，雖然符合50萬元存款額要求，但留意這優惠需指定理財戶口，而該理財戶口的資產值要有100萬元，所以想食盡5厘息，也有一定門檻。

50萬元較10萬元有息加

定期存款是富者越富的遊戲，同一間銀行、本金加至50萬元，有機會有更高年利率。例如東亞銀行，放10萬元最高4.7厘，但放50萬元最高有4.9厘，不過需為顯卓理財的新客戶，存期為12個月。

大眾銀行、招商永隆、創興銀行等等，也是存款越多、年利率越高，不過它們有各自條件，例如要新資金、要網上開立、要指定理財戶口等等，大家務必要留意，別只顧看年利率。

撰文︰廖毅然

重溫《定期邊間好》︰

【有10萬元想做定期邊間好？12銀行4.5厘或以上 3個月最高4.6厘】

【5厘篇︰虛銀5.5厘搶新客 最少4銀行5厘或以上】

【100萬元存3-4個月 最高利息$15,000 賺走來回日本機票】

【4大銀行定期邊間好？滙豐最高4.3厘 發鈔行最高】

【美元定期最高10厘 12個月最高5.1厘 近20銀行 長中短存期一文看清】

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險】

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