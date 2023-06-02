定期存款新高位｜50萬元做定期　最高4.2厘、3個月賺$5,250 （6月2日更新）

近日定期存款以加息為主，在股市波動之際，如果手頭有50萬元想做定期存款，該選哪一間？

上一篇【有10萬元想做定期邊間好？】羅列各大銀行的低門檻之選。本文的起存門檻則為50萬元，3個月或以上的較長存期，最高4.2厘。本文採簡單兩個圖表，以新資金及現有資金劃分，兩種資金都有4厘高息︰

用50萬元做定期邊間好？

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工銀亞洲4.2厘

工銀亞洲最新把3個月存期加至最高4.2厘，為新客戶優惠，存款額10萬至80萬元，若以50萬元本金，一季收息$5250。若是現有客戶，以50萬元計，該行也提供最高3.8厘，98天存期或188天存期都可。

渣打3個月4.08厘

全新渣打「優先理財」或「優先私人理財」客戶在分行辦理，6個月及3個月存期，最高都有4.08厘，起存額為50萬元，最多150萬元。以50萬元計，半年都收息逾一萬元，3個月賺走$5,100。

長息加至4.18厘 一年收息$20,900

50萬元新資金而言，12個月存期以華僑永亨最高，上月底加至4.18厘，1年收息$20,900，需為宏富理財客戶新資金。

該行另有288天4.15厘及238天4厘的選擇，同樣是宏富理財客戶，20萬元新資金起有得玩。

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現有資金都有4厘？

花旗銀行最新把所有客戶的3個月定存，都加至最高4厘，不過需留意花旗的年利率每日都有變動，而且會就着客戶是否有買入指定產品、而給予不同息率。若想開立，宜先在網上銀行或手機APP內查詢。

如果不計花旗，50萬元現有資金以創興的3.8厘最高，屬3個月存期；12個月存期的現有資金，最高為工銀亞洲的3.55厘，如果存款額達80萬元，有3.7厘，需在電子渠道開立。

本文最後更新日期︰2023年6月2日

撰文︰廖毅然

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