雙魚.小丘露營平日5折/免費萬聖妝 旅發局派優惠券 免費換美酒小食

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.雙魚.小丘：露營場地平日訂5折/免費萬聖妝

最近天氣較涼爽，最適合同家人朋友享受露營的樂趣。即日起至12月29日，凡預訂每逢星期一至四的營位，即可享有半價優惠。適逢萬聖節，更有免費面部彩繪活動，10月22日及29日現場提供免費娃鬼化妝同道具，一起感受歡樂節日氣氛。

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2. 美酒佳餚巡禮：旅發局送優惠券 免費換美酒小食

今年 11 月，旅發局聯同逾200間酒吧及餐廳推出「香港美酒佳餚巡禮」活動。為慶祝香港特別行政區成立25周年，旅發局將於11月3日及17日派發5萬張電子優惠券，憑券可以免費換領價值100元的雞尾酒和小吃及價值150元的美酒佳餚限定套餐。

換領詳情：按此

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3.元氣壽司：會員在全新App登入帳戶 即獲50元優惠券

元気全新手機App同會員系統登場，元気會員凡於2022年10月31日或之前，更新元気手機App至最新版本並成功登入會員帳戶，就會在2022年11月7日獲贈50元電子優惠券一張。

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撰文：hket小編

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