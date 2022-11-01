【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！

二十大會議結束後港股急跌，10月25日恒指曾低見14947點，創港股逾13年新低。大市持續積弱，基金界如何解讀市場情緒？港股四大板塊中，最值博為何板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行首席投資策略師李振豪（Frank），分析入市最佳季度，立即收看！

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00:22 恒指連跌四個月 年初至今跌36%難估底

00:45 港股恐慌情緒主導 技術分析已不重要

01:00 利息未穩定港股有壓力

01:50 11月10日美國公布CPI數據

02:12 留意12月點陣圖 有否再上調明年目標利率

02:30 若12月美股大跌 港息跟美息走港股料跟跌

03:18 二十大引發外資走資極大恐慌

04:31 料明年中美關係更惡劣

04:45 長綫需睇 2024美國總統大選後股市才現曙光

06:30 內地經濟水源仍偏緊

07:20 港股持續低估值

07:43 跟2008年比較 結構性產品流動性緊絀

07:51 經濟衰退+俄烏戰事+美國中期選舉組合少見

09:00 今年道指跌9% 納指跌29%跑贏環球市場

10:40 美股首三季跌 第四季反彈機會高

11:35 港股今年首三季跌26.4%

13:24 港股今年第四季不宜入市

15:20 港股明年首季入市較值博

16:38 大部分預測2024年美國GDP反彈

16:54 美國總統大選前 美股歌舞昇平

18:01 港股估值便宜 心態上需持貨至2024年

20:45 恒指四大板塊 首選派息穩定公用股

21:27 科技股今年跌幅4-5成仍未見底

22:15 美國主導 科技股明年風險更高

22:35 內地反壟斷政策未見逆轉 科網股未見突破點

24:05 通關股、消費股比科網股低風險

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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