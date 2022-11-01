  • 22°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！

個人增值 10:23 2022/11/01

分享：

分享：

二十大會議結束後港股急跌，10月25日恒指曾低見14947點，創港股逾13年新低。大市持續積弱，基金界如何解讀市場情緒？港股四大板塊中，最值博為何板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行首席投資策略師李振豪（Frank），分析入市最佳季度，立即收看！

立即收看：https://video.hket.com/video/3388202

Time code

00:22 恒指連跌四個月  年初至今跌36%難估底
00:45 港股恐慌情緒主導    技術分析已不重要
01:00 利息未穩定港股有壓力  
01:50 11月10日美國公布CPI數據   
02:12  留意12月點陣圖  有否再上調明年目標利率  
02:30 若12月美股大跌    港息跟美息走港股料跟跌
03:18 二十大引發外資走資極大恐慌
04:31 料明年中美關係更惡劣    
04:45 長綫需睇 2024美國總統大選後股市才現曙光
06:30 內地經濟水源仍偏緊       
07:20 港股持續低估值     
07:43 跟2008年比較  結構性產品流動性緊絀
07:51 經濟衰退+俄烏戰事+美國中期選舉組合少見
09:00 今年道指跌9%  納指跌29%跑贏環球市場
10:40 美股首三季跌  第四季反彈機會高
11:35 港股今年首三季跌26.4%
13:24 港股今年第四季不宜入市
15:20 港股明年首季入市較值博
16:38 大部分預測2024年美國GDP反彈
16:54 美國總統大選前  美股歌舞昇平
18:01 港股估值便宜   心態上需持貨至2024年
20:45 恒指四大板塊  首選派息穩定公用股
21:27 科技股今年跌幅4-5成仍未見底
22:15 美國主導  科技股明年風險更高 
22:35 內地反壟斷政策未見逆轉  科網股未見突破點
24:05 通關股、消費股比科網股低風險

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : ET財智Talk

相關文章

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股　立即收看！
2022/09/14
【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股　立即收看！
【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法　立即收看！
2022/09/20
【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法　立即收看！
【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法 立即收看！
2022/09/27
【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法 立即收看！
【ET財智Talk】人民幣7.2算是防綫底部？臻享王良享教你2招避險
2022/10/03
【ET財智Talk】人民幣7.2算是防綫底部？臻享王良享教你2招避險
【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略　今晚8時見！
2022/10/10
【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略　今晚8時見！

你可能感興趣

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股　立即收看！
10:30 2022/09/14
【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股　立即收看！
【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法　立即收看！
18:50 2022/09/20
【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法　立即收看！
【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法 立即收看！
12:00 2022/09/27
【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法 立即收看！

最新專欄文章 更多

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略 立即收看！
2022/10/25
【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略 立即收看！
【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大
2022/10/18
【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解政府如減辣幫助多大
【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略　今晚8時見！
2022/10/10
【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略　今晚8時見！
【ET財智Talk】人民幣7.2算是防綫底部？臻享王良享教你2招避險
2022/10/03
【ET財智Talk】人民幣7.2算是防綫底部？臻享王良享教你2招避險
【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法 立即收看！
2022/09/27
【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法 立即收看！
出入境管制 壟斷 見底 估值便宜 經濟衰退 壓力 組合 產品 派息 走資

下一篇文章

市況連日低迷 股市老手的「自救」建議

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
【ET財智Talk】港股甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 立即收看！
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【品味投資】Chanel金球款成A貨商目標　專家教路 一秘技即知手袋真定假
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
【交稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月17日）
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
滙豐郵寄月結單明年將收$60年費　今推簡易版流動理財APP
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
【虛銀著數】WeLab Bank再度加推限時任務　FB留言贏陳奕迅演唱會門票
理財加油站 - 「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
「退休不退場」成新潮流 退休後有什麽工作選擇？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款