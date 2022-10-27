歐央行今議息 經濟師︰明年開始量化緊縮

歐洲央行週四舉行議息會議，瑞士百達財富管理宏觀經濟研究主管杜澤飛（Frederik Ducrozet）指，市場普遍預期歐央行將加息75個基點，並承諾在未來幾個月進一步採取緊縮政策。他不認為歐洲央行會對「中性利率」做出明確定義，但越來越多的人似乎傾向認為歐洲央行在年底前將存款利率保持在2%（這意味著12月將上調50個基點），並在2023年初重新評估經濟和通脹前景。

杜澤飛又提到，本週市場的關注重點將轉向限制定向長期再融資操作（TLTRO）吸引力的修訂措施。他預計歐洲央行將引入一種以TLTRO為基礎的分級制度，以減少銀行從低價TLTRO貸款（其平均利率低於歐洲央行存款利率）和歐洲央行超額準備金（按存款利率計算）中獲取的收益。該制度旨在鼓勵銀行於2023年6月之前償還未用於定期融資的TLTRO份額。

基於所有銀行超額準備金的廣泛逆向分層制度，可能會為貨幣政策著陸歐元區貨幣市場利率帶來風險。對TLTRO條款追溯性的更改會引起法律風險，並威脅將來可能再有用武之地的政策工具的可信度。

他又相信，一旦政策利率正常化，歐洲央行可能會確認於2023年開始實行量化緊縮（QT）。重要的是，QT將是一個被動的、漸進的過程。

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