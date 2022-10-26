【餐飲業調查】近半受訪餐廳上季加薪　普遍加約5%　8成餐廳不計劃裁員

疫情令港人飲食習慣改變，多以外賣為主，但同時亦令不少餐廳經營困難。戶戶送今天公布2022年第三季「餐廳信心指數」調查顯示 ，37%受訪餐廳對 2022年第三季的經濟環境保持審慎樂觀的態度。另外，近一半受訪餐廳於第三季作出加薪，其中46%升幅介乎2%至5%，而其餘大部分（39%）升幅介乎 5%至10%。

戶戶送今天公布2022年第三季「餐廳信心指數」的調查結果。有關調查於9月30日至10月13日進行，結果顯示受訪餐廳對餐飲業前景仍然樂觀，有37%受訪餐廳對第四季經濟環境持正面態度，高於上一季的36%。此外，41%受訪餐廳預計「0+3」入境檢疫安排將提高第四季的收入，26%則認為收入會維持不變。

餐廳加薪 對業界前景保持信心

報告指，第三季度期間，雖然餐飲業繼續面臨旅遊及其他疫情限制措施的不確定性，受訪餐廳對業界前景的信心仍由上季的39%輕微上升至41%。 85%受訪餐廳並不計劃於第四季裁員，而78%則表示不會關閉任何分店。此外，15%餐廳更打算於第四季開設新分店。48%受訪餐廳表示曾於第三季度加薪，其中46%表示薪金升幅介乎2%至5%，其餘大部分餐廳（39%）的薪金升幅則介乎5%至10%。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，隨著香港疫情逐步穩定並踏上復蘇之路，對本地餐飲業一如既往充滿信心，並致力於滿足市民對外送服務日益增長的需求，務求讓顧客隨時隨地獲得各種美食及生活所需。

責任編輯：區祖飛

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