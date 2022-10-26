  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲業調查】近半受訪餐廳上季加薪　普遍加約5%　8成餐廳不計劃裁員

個人增值 18:19 2022/10/26

分享：

分享：

疫情令港人飲食習慣改變，多以外賣為主，但同時亦令不少餐廳經營困難。戶戶送今天公布2022年第三季「餐廳信心指數」調查顯示 ，37%受訪餐廳對 2022年第三季的經濟環境保持審慎樂觀的態度。另外，近一半受訪餐廳於第三季作出加薪，其中46%升幅介乎2%至5%，而其餘大部分（39%）升幅介乎 5%至10%。

戶戶送今天公布2022年第三季「餐廳信心指數」的調查結果。有關調查於9月30日至10月13日進行，結果顯示受訪餐廳對餐飲業前景仍然樂觀，有37%受訪餐廳對第四季經濟環境持正面態度，高於上一季的36%。此外，41%受訪餐廳預計「0+3」入境檢疫安排將提高第四季的收入，26%則認為收入會維持不變。  

餐廳加薪　對業界前景保持信心

報告指，第三季度期間，雖然餐飲業繼續面臨旅遊及其他疫情限制措施的不確定性，受訪餐廳對業界前景的信心仍由上季的39%輕微上升至41%。 85%受訪餐廳並不計劃於第四季裁員，而78%則表示不會關閉任何分店。此外，15%餐廳更打算於第四季開設新分店。48%受訪餐廳表示曾於第三季度加薪，其中46%表示薪金升幅介乎2%至5%，其餘大部分餐廳（39%）的薪金升幅則介乎5%至10%。 

戶戶送香港區總經理許志賢表示，隨著香港疫情逐步穩定並踏上復蘇之路，對本地餐飲業一如既往充滿信心，並致力於滿足市民對外送服務日益增長的需求，務求讓顧客隨時隨地獲得各種美食及生活所需。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文
香港經濟日報 Deliveroo 外賣 經濟 疫情 美食 餐飲 香港 餐廳 裁員

上一篇文章

【ET財智Talk】港股轉角市點捕捉？ 東亞銀行李振豪分析二十大後投資策略，10月31日晚上8點見！

下一篇文章

「 中銀信用卡簽帳分期」首加入AlipayHK　頭三次分期免手續費　兼享淘寶雙11及12優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資】本地珠寶商推一連2日展覽　逾200件珠寶3折發售、鑽石腕錶1.8萬元起
【品味投資】本地珠寶商推一連2日展覽　逾200件珠寶3折發售、鑽石腕錶1.8萬元起
理財加油站 - 股市領先經濟發展6個月？ 綜合其他領先指標 未雨綢繆
股市領先經濟發展6個月？ 綜合其他領先指標 未雨綢繆
【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略 立即收看！
【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略 立即收看！
東亞工銀搶先出稅貸 1.32厘全城最平有玄機？
東亞工銀搶先出稅貸 1.32厘全城最平有玄機？
今日晨讀 - 聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點
聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點
英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？
英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款