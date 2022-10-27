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【理財個案】澳門博企工作好心淡 月薪2.7萬近兩年很波動　想加快財自 資產怎配置？

博客 10:27 2022/10/27

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有來自澳門的讀者在博彩企業工作，坦言過去兩年工作上經歷了非常動盪的艱難時期，深深感受到要加速達到基本財務自由，因此想知道自己的投資組合是否可取。龔成是如何回應？

讀者：
本人42歲做咗十幾年博企non-gaming部門，月薪$27,000上兩年經歷咗好動盪，好心淡想盡快離開職場。老公44歲做機場相對穩定，月薪$43,000。有一個女14歳，大學預計會出國，如果去歐洲可以免大部分學費因為有葡藉。

有一層自住樓市值約$800萬按揭$300萬。每月供樓$18,000，月儲$13,000。現金$100萬，股票$98萬，父母將近70歲有2層樓1個車位，市值約合共$1,400萬，百年歸老時會留比我，因為物業已有一定數量所以我現在集中投資優質股。

以下是我的組合：

港燈 （02638） 11,000股@平均$7.23
泓富 （00808） 27,000股@平均$3.13
 

以上股票在2017年買，有感太冇增長力，打算升返少少賣出以套現增加以下持股：

深高速 （00548） 26,000股@平均$7.16

中銀 （02388） 2,500股@平均$24.32

盈富 （02800） 3,000股@平均$23.04（用作平衡）

長建 （01038） 3,000股＠平均$39.67

六福 （00590） 4,000股@平均$19.02

鐵塔 （00788） 50,000股＠平均$1.1

雅生活 （03319） 3,250股@平均$18.48

安碩 （03067） 6,300股@平均$11.97（用作平衡）

中生 （01177） 15,000股@平均$4.04

比亞迪電子 （00285） 3,500股@平均$18.79

小米 （01810） 7,000股@平均$10.66

明白優質股加長綫重要性，請問我以上的組合ok嗎？可以點優化，或加速增值度？

龔成︰

你現時策略大致正確，由於未來你會有更多物業力加進組合，故現時集中累積優質股，係正確做法。

以你42歲計，都有一定增值空間，可以較偏重具增長力股票。

港燈 （02638） 、泓富 （00808） 、深高速 （00548） 都是收息股，增長力不會明顯，現貨可持有。除非你好保守，否則暫時唔好再加大收息股類別。

至於其他股票，都是適合你年紀。但有一點要留意，個別行業不要高於組合3成。你持股中，科技股較多，例如安碩恒生科技 （3067） 、比亞迪電子 （00285） 、小米集團 （01810） ，長綫要注意比重，以免過於集中單一行，而造成風險。

未來時間，你可以用每月閒錢去月供股票。每月先用5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

月供方面，你可以選擇投資在平穩增值股，例如指數基金，再加其他優質股。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約4成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區下部，你現有100萬資金可以多用20至30萬，以「分注」形式，慢慢買多少少貨。餘下資金和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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