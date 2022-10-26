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「 中銀信用卡簽帳分期」首加入AlipayHK　頭三次分期免手續費　兼享淘寶雙11及12優惠

個人增值 17:28 2022/10/26

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電子繳費服務逐漸普及，中銀香港與AlipayHK、淘寶中國香港站聯合宣布，「中銀信用卡簽帳分期」正式登陸AlipayHK，並率先可於淘寶使用。今次亦是AlipayHK 首次加入信用卡簽賬分期的支付方式，客戶現時於淘寶使用AlipayHK 綁定 中銀信用卡消費 ，首三次簽賬分期可享免手續費。

可同時享雙11及雙12優惠

客戶於雙11及雙12活動期間於AlipayHK綁定中銀信用卡，便可於淘寶香港站上購物，除首三次申請分期可享免手續費外，更盡享雙11及雙12的特別優惠，當中包括淘寶香港站立減優惠及手續費優惠。優惠詳情可按此瀏覽網頁。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，中銀香港是AlipayHK自成立以來重要的合作夥伴，根據數據顯示，截至2022年8月於AlipayHK綁定中銀信用卡作消費的平均交易金額按年錄得逾2成升幅。

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示：「中銀信用卡分期業務過去六個月的交易金額按年錄得雙位數的升幅，涵蓋小額至大額消費，顯示客戶對分期服務需求殷切。

■分期步驟■

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

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