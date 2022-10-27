台灣人14%零儲蓄 2成籌不到2.5萬 4個方法走出財務黑洞

早前，台灣金融研訓院公佈了「2022年台灣金融生活調查」，發現民眾儲蓄狀況有較大的分歧，存款在24萬元以上的約有47%，但完全沒有儲蓄的佔13.6%，其中有18.8%人士表示無法在一週内籌到10萬元。由此可見，雖然大部分人士財務狀況較良好，但仍然存在接近2成人士屬於財務脆弱者，社會各界仍要投入更多資源提升整體的金融素養，幫助財務脆弱者儘快脫離黑洞。



調查中也發現，貧富人群之間的風險抵抗力差距擴大，低收入群體的風險抵抗力也弱。造成這種情況的原因通常是沒有應急金、沒有儲蓄習慣、盲目跟風投資、債務壓力、不懂得控制開支、亂買保險帶來財務負擔等不良理財習慣。

4成年輕人「金融文盲」



其次，調查還發現20歲至29歲的年輕人，金融素養非常低，有4成年輕人接近「金融文盲」的程度。主要原因有四個，分別是即使沒有儲蓄也想投資、信用卡高額分期非常頻繁、不懂控制支出變月光族以及對信用概念薄弱。



針對調查中發現的問題，有必要及時對症下藥，以下4個方法幫助拯救財務脆弱者，提高金融素養和意識，樹立正確的理財觀，每個人都應該是自己財務的主導人。

1.養成儲蓄習慣

很多財務困難者都沒有儲蓄的習慣，甚至覺得每個月入不敷出，無可能存到錢。首先要回顧自己過去的支出，為自己未來的收支做好規劃。只要認真回顧自己的收支，肯定有可以節省地方。



其次，就是規定自己每個月定存的金額，可以選擇利用「零存整付」的定存方案，每個月固定存入一定比例金額，利息會按月複利計算，到期可一次性領取。存款數額不需要很大，根據自己的收入適度衡量。無論數額大小，堅持存款才是重點。



2.有計劃存錢

承接第一點，前文講述的是通過每月定存來幫助養成儲蓄習慣，這裡是進階版的存錢法，是為自己階段性的需求存錢。每個人都會經歷人生不同階段，職場新人為人生第1桶金存錢、適婚年齡為步入婚姻存錢、組織自己家庭後為買樓買車存錢、有了小孩則開始為教育存錢，最後為自己更好的退休生活而存錢。



無論現在處於人生哪個階段，定下自己的存錢目標，列出具體存錢數目及目標年限，嚴格按計劃執行即可，萬事開頭才是最重要。



3.提升金融素養

金融素養對樹立良好的理財觀念至關重要，特別是年輕人更要加強理財意識，才能避免在漫長職業生涯中，墮入財務黑洞。



近年來，投資理財的觀念被廣為推廣，學校、企業及政府都有大量資訊可供參考。如果想有針對性地加強自己的理財知識，可以選擇其中一種有興趣的金融產品深入研究，例如，股票、基金等，圖書館、網絡上都有非常多的資料可以學習。



4.優先償還高息負債

對於因負債而陷入財務困難的人士，首要任務是償還債務，而償還的順序是「高利率負債」優先。其次更重要的是，在償還期間，不要再使用信用卡或貸款，避免再增加還債壓力。

責任編輯：梁政琪

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