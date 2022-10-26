【收息產品】定期存款息升至5厘水平　還有甚麼投資產品利息有5厘或以上？

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強積金10月美股賺5% 中港股跌12% 專家︰跌市應維持高風險配置
定期存款利息在最近不斷攀升，各間銀行都爭相調高利息吸存款。富邦銀行更在上周五（21日）將存息提高至5厘水平【詳見此文】。在大市波動的情況下，投資者的態度轉趨保守，尋求高息穩定投資的需求增加。除了定期存款之外，還有甚麼投資工具有5厘的收益呢？
高息藍籌股
想穩健投資收息的話，大部分人都會想起藍籌股中的地產股、公用股、房託股等。經過大跌市後，有部分藍籌股例如新世界發展（00017）2023財年的預測股息率高達11.5%。不過，買股票收息除了看股息率外，股價變幅的不容忽視。雖然息率不低，但若看股價變幅的話，新世界今年來股價累跌42.4%，買入的話有機會賺息蝕價，投資前要小心注意。
■5厘或以上藍籌股■
高息ETF
在港上市的ETF息率甚少有5厘以上的選擇，股息年化率有7%的選擇僅得Global X 恒生高股息率 ETF（03110.HK），其追蹤恒生高股息率指數。不過，投資ETF的話要考慮數項因素，包括其流動量、收費等。
基金
市面上有不少基金的年利率都有5%或以上，但要留意基金的評級，息率高的話通常都是垃圾債券基金，風險通常會較高，宜選擇環球或廣泛市場的投資主題，勿集中在單一地區。
■其他5厘或以上理財產品■
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 收息之選