  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【收息產品】定期存款息升至5厘水平　還有甚麼投資產品利息有5厘或以上？

收息攻略 17:49 2022/10/26

分享：

分享：

定期存款利息在最近不斷攀升，各間銀行都爭相調高利息吸存款。富邦銀行更在上周五（21日）將存息提高至5厘水平【詳見此文】。在大市波動的情況下，投資者的態度轉趨保守，尋求高息穩定投資的需求增加。除了定期存款之外，還有甚麼投資工具有5厘的收益呢？

高息藍籌股
想穩健投資收息的話，大部分人都會想起藍籌股中的地產股、公用股、房託股等。經過大跌市後，有部分藍籌股例如新世界發展（00017）2023財年的預測股息率高達11.5%。不過，買股票收息除了看股息率外，股價變幅的不容忽視。雖然息率不低，但若看股價變幅的話，新世界今年來股價累跌42.4%，買入的話有機會賺息蝕價，投資前要小心注意。

5厘或以上藍籌股

    點擊圖片放大
    +7
    +6

高息ETF
在港上市的ETF息率甚少有5厘以上的選擇，股息年化率有7%的選擇僅得Global X 恒生高股息率 ETF（03110.HK），其追蹤恒生高股息率指數。不過，投資ETF的話要考慮數項因素，包括其流動量、收費等。

基金
市面上有不少基金的年利率都有5%或以上，但要留意基金的評級，息率高的話通常都是垃圾債券基金，風險通常會較高，宜選擇環球或廣泛市場的投資主題，勿集中在單一地區。

■其他5厘或以上理財產品■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務 

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　退款優惠／認購結果／派息回報懶人包（更新至9月30日）
2022/09/30
【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　退款優惠／認購結果／派息回報懶人包（更新至9月30日）
【銀色債券2022】銀債保證回報加至4厘　14手全期賺息$16,800　目前邊啲投資有4厘回報？
2022/08/09
【銀色債券2022】銀債保證回報加至4厘　14手全期賺息$16,800　目前邊啲投資有4厘回報？
【收息股】和記電訊兩日跌15% 電訊股會賺息蝕價嗎？專家︰中移動逾8厘股息率買得過
2022/08/02
【收息股】和記電訊兩日跌15% 電訊股會賺息蝕價嗎？專家︰中移動逾8厘股息率買得過
【收息股】上半年中海油財息兼收　股息率逾15厘　下半年仲買唔買得過？
2022/07/08
【收息股】上半年中海油財息兼收　股息率逾15厘　下半年仲買唔買得過？
【HSBC滙豐】派息可翻倍? 大行估3年重返疫前水平 股息率達8厘
2022/07/07
【HSBC滙豐】派息可翻倍? 大行估3年重返疫前水平 股息率達8厘
大行報告 宏觀分析 異動股 買入 香港經濟日報 富邦銀行 垃圾債券 基金 ETF 投資產品

下一篇文章

強積金10月美股賺5% 中港股跌12% 專家︰跌市應維持高風險配置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

換美元避險 再做定期 1星期最高10厘 賺息又保本
換美元避險 再做定期 1星期最高10厘 賺息又保本
中銀香港4.1厘 冠絕發鈔行 入場費低 毋須指定理財戶口（附4大行最新定期利息）
中銀香港4.1厘 冠絕發鈔行 入場費低 毋須指定理財戶口（附4大行最新定期利息）
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
高息定存 - 定期存款新高位 逾10銀行加入4厘俱樂部（新增中銀4.1厘、花旗4.5厘）
定期存款新高位 逾10銀行加入4厘俱樂部（新增中銀4.1厘、花旗4.5厘）
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
高息定存 - 有10萬元想做定期邊間好？8間銀行達4厘（附18銀行低入場費之選）
有10萬元想做定期邊間好？8間銀行達4厘（附18銀行低入場費之選）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款