  • 25°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

強積金10月美股賺5% 中港股跌12% 專家︰跌市應維持高風險配置

收息攻略 17:11 2022/10/26

分享：

分享：

強積金正在邁向2008年以來最差的一年。有強積金研究機構指，10月份整體強積金估計再蝕270億元，截至本周一的數據，10月歐美股票基金終於有較好表現，但中港股票基金仍然錄得雙位數跌幅，翻身無望。

10月強積金表現

    點擊圖片放大
    +8
    +7

據積金評級的數據，10月截至24日，整體強積金跌2.69%，但有5類基金表現回升，美股基金升5.54%，歐洲股票基金升4.43%，環球股票基金升3.79%，3者帶動俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（核心累積基金）升1.89%。而貨幣市場基金則持續保本，錄得0.01%升幅。

中港股票  年初至今已跌37%

不過，中港股票基金繼續勁蝕，單是這大半個月已跌12.07%，年初至10月24日累計跌37.28%，單月及全年都是表現最差的類別。

需注意，強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

積金評級指出，本地股市表現主宰強積金財富，所以港股跌至13年新低的影響不容忽視。積金評級主席叢川普指，香港及中國股票基金是強積金最大的單一資產類別。大約21%的強積金成員資金均投資於中港股票基金，因此任何大幅拋售都會對強積金體系的退休資產造成重大影響。

面對大跌市，他認為強積金成員必須保持分散及長線投資。「在跌市中，損失比別人少就算是贏。」

GUM︰跌市應投資高風險資產

另一顧問機構GUM的執行董事王玉麟表示，強積金本年至今整體未錄得正回報，但作為長期投資及市民退休金的重要支柱，他建議投資年期超過5年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置，可提高長線投資回報。

GUM提出四項建議予僱主及強積金成員︰

  • 僱主審慎選擇 2 至 3 個表現較佳的計劃
  • 僱主給予僱員計劃選擇權
  • 僱員訂立明確回報目標
  • 投資年期超過5年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務 

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
2022/10/18
【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
強積金MPF可放銀行存款嗎？ 拆解今年最佳基金的資產配置
2022/10/18
強積金MPF可放銀行存款嗎？ 拆解今年最佳基金的資產配置
MPF愈跌愈買 中港股票基金今年錄190億元淨買入 首3季表現勁跌3成
2022/10/17
MPF愈跌愈買 中港股票基金今年錄190億元淨買入 首3季表現勁跌3成
強積金 - MPF全港總資產跌穿1萬億 呢兩類基金今年力保不失
2022/10/06
MPF全港總資產跌穿1萬億 呢兩類基金今年力保不失
MPF放現金又贏 中港股票再包尾 一季跌18% 全港總資產料跌破1萬億
2022/09/28
MPF放現金又贏 中港股票再包尾 一季跌18% 全港總資產料跌破1萬億
退休規劃產品 退休金 財富及退休規劃 退休基金 中國市場 債券 經濟衰退 宏觀分析 大行報告 經濟數據表現

下一篇文章

中銀香港4.1厘 冠絕發鈔行 入場費低 毋須指定理財戶口（附4大行最新定期利息）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高息定存 - 有10萬元想做定期邊間好？8間銀行達4厘（附18銀行低入場費之選）
有10萬元想做定期邊間好？8間銀行達4厘（附18銀行低入場費之選）
換美元避險 再做定期 1星期最高10厘 賺息又保本
換美元避險 再做定期 1星期最高10厘 賺息又保本
高息定存 - 定期存款新高位 逾10銀行加入4厘俱樂部（新增中銀4.1厘、花旗4.5厘）
定期存款新高位 逾10銀行加入4厘俱樂部（新增中銀4.1厘、花旗4.5厘）
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節
中銀香港4.1厘 冠絕發鈔行 入場費低 毋須指定理財戶口（附4大行最新定期利息）
中銀香港4.1厘 冠絕發鈔行 入場費低 毋須指定理財戶口（附4大行最新定期利息）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款