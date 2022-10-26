強積金10月美股賺5% 中港股跌12% 專家︰跌市應維持高風險配置

強積金正在邁向2008年以來最差的一年。有強積金研究機構指，10月份整體強積金估計再蝕270億元，截至本周一的數據，10月歐美股票基金終於有較好表現，但中港股票基金仍然錄得雙位數跌幅，翻身無望。

10月強積金表現

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據積金評級的數據，10月截至24日，整體強積金跌2.69%，但有5類基金表現回升，美股基金升5.54%，歐洲股票基金升4.43%，環球股票基金升3.79%，3者帶動俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金（核心累積基金）升1.89%。而貨幣市場基金則持續保本，錄得0.01%升幅。

中港股票 年初至今已跌37%

不過，中港股票基金繼續勁蝕，單是這大半個月已跌12.07%，年初至10月24日累計跌37.28%，單月及全年都是表現最差的類別。

需注意，強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

積金評級指出，本地股市表現主宰強積金財富，所以港股跌至13年新低的影響不容忽視。積金評級主席叢川普指，香港及中國股票基金是強積金最大的單一資產類別。大約21%的強積金成員資金均投資於中港股票基金，因此任何大幅拋售都會對強積金體系的退休資產造成重大影響。

面對大跌市，他認為強積金成員必須保持分散及長線投資。「在跌市中，損失比別人少就算是贏。」

GUM︰跌市應投資高風險資產

另一顧問機構GUM的執行董事王玉麟表示，強積金本年至今整體未錄得正回報，但作為長期投資及市民退休金的重要支柱，他建議投資年期超過5年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置，可提高長線投資回報。

GUM提出四項建議予僱主及強積金成員︰

僱主審慎選擇 2 至 3 個表現較佳的計劃

僱主給予僱員計劃選擇權

僱員訂立明確回報目標

投資年期超過5年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置

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