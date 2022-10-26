房地產仍是中國最受歡迎的投資 新興市場投資者本地偏好較突出

Morningstar發表了《環球投資者投資組合研究報告》，報告發現14個市場的投資者的行為及投資組合建構存在很大的差異，研究涵蓋市場慣常做法、投資產品種類及監管環境如何對投資者選擇造成影響。



研究所涉及的14個市場包括：澳洲、加拿大、中國、法國、德國、香港、印度、意大利、日本、新西蘭、新加坡、瑞士、英國及美國。



報告主要包括7個重點，分別是各市場投資者的風險承受度、房地產是投資者背負債務的主要原因、投資者的本土偏好、美國投資者偏向高風險投資、ESG在歐洲最流行，但不是亞洲投資者的首要考慮、加密貨幣投資仍屬少數，但新加坡的投資者對此接受度最高。其中投資者本土偏好是全球投資者的共通點，雖然不同國家佔比不同。其次，房地產投資仍然深受中國内地及香港投資者的歡迎。



投資者本土偏好

其中，投資會受到行為方面非常強烈的影響，最典型的現象是投資者的本土偏好，即投資者會較偏好於投資自己國家或地區的產品。投資者可能覺得在離家近的公司投資該公司的股票或債券會更安全，認為能夠更充分了解情況。另外，政府也可以對收入和資本給予優惠的稅收待遇。



在新興市場，這種情況就會普遍，因為資本賬戶的限制或關閉，令投資者難以投資外國股票和債券，實際上投資者別無選擇，只能專注於本國市場。這種情況發生在中國及印度等這種新興市場上。個人投資者無法獲得投資於全球市場的途徑，就像共同基金和ETF等。由於他們的資產大多與自己的本地市場挂鈎，往往很多宏觀經濟的變動會對個人投資者造成影響。



在發達市場，投資者本地偏好不是太極端，但它們是有意義的。在小型股票市場中，投資者的投資組合與全球市場投資組合之間的差異非常大。



報告中針對此情況，對不同國家進行了調查，研究了當地註冊的股票基金的國家權重。在英國，在英國本地註冊的股票基金中31%的資產來自總部位於英國的公司，而它們在 MSCI 全球指數中的權重為 4%。意大利和新加坡投資者本土偏好比重也較低，分別僅佔世界股市的 0.5%。

房地產在内地及香港仍受歡迎

研究顯示，在亞洲投資者偏向直接投資股票，而房地產為個人財務的重要組成部分。在現在市場波動下，考慮整體資產配置去分散風險是非常重要的。

房地產投資是中國大陸及香港地區最受歡迎的投資，構成家庭投資組合主要部分。除了普遍熱衷於房地產外，內地與香港投資者的風險偏好和投資偏好存在細微差異。整體而言，中國內地投資者偏好短線投資居多，但大多數家庭仍偏好包括銀行理財、現金和儲蓄在內的低風險資產。對於香港投資者而言，直接投資股票最受個人投資者歡迎，其次為外匯投資，而基金通常由以獨立產品銷售。

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