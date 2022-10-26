【信用卡入Lounge】8張附帶入Lounge信用卡　必睇「條款和細則」避免額外收費　

「0+3」措施大大增加了香港人出國旅行的意欲，根據Trip.com指，在政府9月23日宣布最新入境安排後的即日數據顯示，航班搜索量激增95倍，訂單量較上週同期增長50%。對於「有得飛」不少人都會好想念機場機場貴賓室的服務（Lounge），本網整理了8張附帶入Lounge的信用卡，當中有些隱藏了條款和細則，大家不妨參考一下小心留意。

美國運通白金卡入Lounge不限次數

在眾多信用卡中，大家都會專程申請一張專為旅遊而設的信用卡，享用各種機場和外遊優惠。在這8張可享入Lounge的信用卡中，包括了美國運通、花旗銀行、渣打銀行、滙豐銀行和安信信貸的信用卡。其中，Citi PremierMiles、安信EarnMore都有隱藏收費，不算是免費使用機場Lounge服務。

首先，提到旅行搭飛機不得不提美國運通信用卡，其中，美國運通Explorer信用卡的持有人及附屬卡會員每年可免費享用環亞機場貴賓候機室的設施合共10次，設施包括預先編配餐膳或套餐及自助點餐服務、手提電話或手提電腦的充電服務、淋浴設施等。而美國運通白金卡的持有人則可以無限次享用香港國際機場的The Centurion Lounge貴賓室，同行的2位貴賓更是免費進入，非常化算。這2張信用卡都不設任何收費便可以使用免費入Lounge。

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渣打國泰Mastercard優先理財及優先私人理財均享有國泰航空旅遊禮遇，不過由於級別不同，當中享用貴賓室的次數都有不同。

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Citi PremierMiles、安信EarnMore有簽帳額要求

提到「條款和細則」，花旗銀行的Citi PremierMiles信用卡雖然指會提供每年度免費專享12次環亞機場貴賓候機室服務，不過原來當中條款細則說明，這一個服務的前提是客戶需於每次享用環亞機場貴賓室後30天內，於本地或海外簽帳滿5,000港元。基本卡及附屬卡客戶則需要在使用環亞機場貴賓室後30天內，共同簽帳最少1萬港元，包括本地或海外合資格簽帳，才可免費該次貴賓室服務。如客戶未能達到簽帳要求，客戶將被收取每次250港元的服務費。

不過，若果申請Citi Prestige信用卡，基本卡客戶於每個機場每次入境或出境，均可免費享用貴賓室服務一次，額外使用則會收取250港元或32美元的費用。

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除了環亞機場貴賓室後，有信用卡都提供其他的貴賓室，例如安信EarnMore信用卡，它是屬於一張銀聯卡，可以讓客戶進入LoungeKey大中華機場貴賓室，雖然信用卡優惠顯示可以免費使用，不過「條款細則」列明客戶是需要於連續2個月內合計簽帳滿12,000港元才可享這一個服務，不過，客戶是可以與親友一同共享3次。

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除此之外，在8張信用卡中，滙豐EveryMile信用卡的條款細則列明會提供免費貴賓室及餐飲服務優惠，客戶到指定機場食肆名單，可以享用一人免費套餐，包括前盤或餐湯、主菜及無限量供應汽水或果汁。

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責任編輯：區祖飛

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