【危疾保險比較】終身危疾保險邊隻好？ 忠意保費低 保障範圍也大

揀合適自己的終身危疾保險，從來是一門學問，原因是產品涵蓋嚴重疾病保障各有差異，而且涉及異常繁複的條款，例如癌症、心臟病、中風、早期危疾、年齡等各有不同程度的限制，要比較並不容易。

為了讓消費者更方便地揀選合適自己的產品，10Life採用一套精密及公平的機制，按危疾保障及條款等超過30個評分項目為產品作出評分。若產品於保障評分達到9.5分或以上，及於條款評分達到7分或以上，該產品該會獲得5星評級，為該保險種類中最高級別之產品。

表1：5星終身危疾保險產品（男性）

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表2：5星終身危疾保險產品（女性）

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首次危疾常見 惟存活率高亦應重視多重危疾保障

保障評分考慮單次危疾和多重危疾的保障，當中比重側重於較為普遍的單次危疾保障；而多重危疾保障因應醫療技術進步，首次危疾後存活率有所上升，因此在保障評分上，單次危疾保障的佔加權比重65%，多重危疾保障則佔35%。

上述5星產品無論在單次危疾保障評分、多重危疾保障評分均有不俗表現。以單次危疾保障評分，中銀人壽評分較高，若果首次患上癌症、心臟病或中風，賠償百分比高達124%。

針對癌症、中風及心臟病三大危疾，往往容易復發甚至轉移，多次危疾保障的效用便見明顯。忠意跨越無限保在多重危疾保障評分中，不論於男、女都取得10分滿分居於第一。以癌症20年治療期計算，忠意的跨越無限保提供700%保障，至於中風及心臟病合共患3次以上，都能賠足基本保額300%。

有危疾保險保至100歲

危疾條款評分是根據各危疾保險的條款來計算，包括癌症、心臟病及中風、早期危疾、多重危疾保障年齡限制及保費保證不變的條款。10Life經諮詢醫生意見後，若保單出現不利於索償的條款，會在危疾條款評分中扣分。例如終身危疾保險保費繳付期是固定，但市場上只有部份產品保證期內保費不會增加，若產品無此保障，有關條款評分亦會被調低。

比較5星產品條款評分，忠意跨越無限保的得分最高，其次是富衛的兩款產品，其他產品之間的評分差距較為明顯。

條款評分相對較低的中銀人壽危疾188終身壽險計劃及宏利守護無間危疾保，早期危疾賠均會預支原保額，意味患上早期或非嚴重疾病後一旦已索償，日後患上首次危疾的索償將有扣減。

隨醫療科技進步，患上危疾已變成長期抗戰，受保障年齡也自然越長越好。條款評分較高的忠意及富衛兩款產品，多重危疾保障至100歲，其餘4款產品保障年齡上限設於88及85歲。此外，宏利特別設有保費保證不變條款，即假如供款期是25年，任何情況均不會更改保費。

表3：5星終身危疾保險產品保費比較（美元）

（假設受保人35歲、基本保額15萬美元）

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危疾保費可相差約20%

7款5星產品的保費都具一定差距，由於供款年期不同，我們以總繳保費計算。男子組保費較便宜的為富通「守護168」危疾保障計劃加強版，女子組則為富衛危疾全守衛（卓越版），5星產品保費差距可以相差20%。

在一般認知中，保費最便宜產品的保障範圍或會較低。事實上，今次比較中保費最便宜之一的忠意跨越無限保，卻是保障及條款評分最高的產品，涵蓋嚴重及早期危疾數目也是最多。

10Life不時優化評分方法

市場產品日新月異，10Life會不時優化評分方法，以反映產品對消費者之保障。如讀者想了解更多，可參閱《終身危疾保險的評分方法》。

每位投保人需要不同，有關分數只作參考之用。在選購保險產品時，投保人宜了解不同產品的特點，挑選適合自己的保險。如有任何疑問，可於10Life網站內查詢，即時得到持牌顧問的回覆。

本文最後更新日期：2022年10月21日

【文章來源：10Life；原題：【危疾保險比較2022】終身危疾保險邊隻好？保障、條款評分邊間較高？】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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