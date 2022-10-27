  • 23°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 08:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小米雙11搶先購 $100當$700 Jollibee 買歡樂桶送2蘑菇飯+2汽水

精明消費 07:30 2022/10/27

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.小米：雙11搶先購  100元當700元

雙11購物節即將來臨，小米推出「搶先購」活動，以100元訂金購指定產品，10月31日支付剩餘款項，即可享巨額優惠，訂金最高可當700元用。例如，xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra 原價4999元，優惠價4399元，支付100元訂金後，可當$700用，尾數只需支付4299元，即與原價相比節省600元。

網址：按此

 

    點擊圖片放大

2. Jollibee：下午6點後 買歡樂桶送2個蘑菇飯+2杯汽水

Jollibee推出晚餐優惠，星期一至星期五下午6點後，買6件歡樂桶額外送2個蘑菇飯和2杯中汽水。

    點擊圖片放大

3.譚仔三哥米線：快閃20元早餐試食  買任何一款早餐即減3元

譚仔三哥推出早餐雙重優惠，第一擊即日起至10月31日，於指定早餐店任何消費即獲減3元優惠。第二擊則由10月31日開始，一連四個週日，於指定早餐分店推出快閃20元早餐試食價，以低至半價試食。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務 

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - SOGO 感謝祭 今日有咩低至5折？珀麗酒店半自助午餐 4人同行7折
2022/10/26
SOGO 感謝祭 今日有咩低至5折？珀麗酒店半自助午餐 4人同行7折
今日優惠精選 - VACA小牛角 保溫套裝 低至4折 y show tasty 萬聖限定套餐+免費化妝
2022/10/25
VACA小牛角 保溫套裝 低至4折 y show tasty 萬聖限定套餐+免費化妝
今日優惠精選 - 虎牌萬聖節優惠 打邊爐必備電子鍋62折 歐舒丹聖誕倒數驚喜日曆55折
2022/10/24
虎牌萬聖節優惠 打邊爐必備電子鍋62折 歐舒丹聖誕倒數驚喜日曆55折
今日優惠精選 - 韓國炸雞放題 4人同行 1人免費 SeaToSummi露營睡袋/地蓆/枕頭7折
2022/10/21
韓國炸雞放題 4人同行 1人免費 SeaToSummi露營睡袋/地蓆/枕頭7折
今日優惠精選 - bagrun 旅行套裝 低至7折 SOGO崇光網店 護膚品套裝4折
2022/10/20
bagrun 旅行套裝 低至7折 SOGO崇光網店 護膚品套裝4折
著數優惠 網上購物 晚餐 早餐 新冠肺炎 外賣 新冠肺炎疫情 疫情 超市 產品

下一篇文章

【信用卡入Lounge】8張附帶入Lounge信用卡　必睇「條款和細則」避免額外收費　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【雙11】Trip.com推「5週年×11.11每日狂賞」　快閃價$111住迪士尼酒店
【雙11】Trip.com推「5週年×11.11每日狂賞」　快閃價$111住迪士尼酒店
【交通津貼】用港鐵都會票、全月通 點樣賺多$100交通津貼？
【交通津貼】用港鐵都會票、全月通 點樣賺多$100交通津貼？
今日優惠精選 - SOGO 感謝祭 今日有咩低至5折？珀麗酒店半自助午餐 4人同行7折
SOGO 感謝祭 今日有咩低至5折？珀麗酒店半自助午餐 4人同行7折
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月21日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至10月21日）
【信用卡入Lounge】8張附帶入Lounge信用卡　必睇「條款和細則」避免額外收費　
【信用卡入Lounge】8張附帶入Lounge信用卡　必睇「條款和細則」避免額外收費　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款