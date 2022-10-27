小米雙11搶先購 $100當$700 Jollibee 買歡樂桶送2蘑菇飯+2汽水

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.小米：雙11搶先購 100元當700元

雙11購物節即將來臨，小米推出「搶先購」活動，以100元訂金購指定產品，10月31日支付剩餘款項，即可享巨額優惠，訂金最高可當700元用。例如，xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra 原價4999元，優惠價4399元，支付100元訂金後，可當$700用，尾數只需支付4299元，即與原價相比節省600元。

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2. Jollibee：下午6點後 買歡樂桶送2個蘑菇飯+2杯汽水

Jollibee推出晚餐優惠，星期一至星期五下午6點後，買6件歡樂桶額外送2個蘑菇飯和2杯中汽水。

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3.譚仔三哥米線：快閃20元早餐試食 買任何一款早餐即減3元

譚仔三哥推出早餐雙重優惠，第一擊即日起至10月31日，於指定早餐店任何消費即獲減3元優惠。第二擊則由10月31日開始，一連四個週日，於指定早餐分店推出快閃20元早餐試食價，以低至半價試食。

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撰文：hket小編

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