中銀香港4.1厘 冠絕發鈔行 入場費低 毋須指定理財戶口（附4大行最新定期利息）

4厘已成基本，目前大部分銀行的定期存款利率已達到4厘水平，有的更有5厘。最新連大型發鈔行都上調年利率，中銀香港把12個月港元及美元定期存款，年利率上調至4厘及4.1厘，成為4大銀行中最高息，而且門檻又最低。

中銀香港加存息

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上圖可見，除了12個月存期的年息升至4厘之外，加幅最大的是3個月存期，加幅達1厘，亦追貼大部分銀行的水平。

港元定存而言，中銀與滙豐、渣打及恒生4大銀行的入場費一樣，都是只需1萬港元（除了渣打的4厘港元定存）。然而滙豐及恒生要求指定客戶，例如滙豐需尚玉客戶才享最高息，恒生需為特選客戶。中銀與渣打的門檻則較低，只需一般個人客戶經網上或手機銀行敍造。

滙豐、渣打及恒生的存息

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以12個月港元定存而言，目前最高便是中銀與渣打的4厘，不過渣打需要200萬元新資金，中銀則為1萬元。

美元12個月定存方面，最高則為中銀的4.1厘，其次為渣打的4厘。

至於港元6個月定存方面，以中銀及恒生的3.8厘最高，但恒生需為特選客戶，一般個人客戶為3.6厘。美元的6個月定存，則以中銀的3.9厘最高。

至於3個月存期方面，無論港元或美元，中銀的3.6厘及3.7厘，都是四大銀行中最高。

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