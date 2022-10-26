  • 22°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 08:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點

個人增值 08:00 2022/10/26

分享：

分享：

近日市場憧憬，美聯儲可能會在明年轉向，重回減息之路。不過，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper撰文指，目前的經濟數據並不支持這些樂觀的觀點。

最終利率不會持續很長時間

Kristina Hooper表示，對於美國市場，甚至在很大程度上環球市場而言，主要推動因素仍是聯儲局以及市場對聯儲局下一步行動的預測。上星期末，由於市場判定聯儲局將很快轉向，市場隨之反彈。但他認為數據並不支持這樣樂觀的觀點，我們只是不停地看到經濟仍未充分降溫的跡象。不過他確信，無論最終利率是多少，都不會持續很長時間。聯儲局將很大可能必須在達到最終利率後隨即開始降息，尤其是當最終利率達到5%或更高水平。

美股進步業績期。Kristina Hooper指，業績季至今表現穩健，推動近期市場的樂觀情緒，但這種樂觀仍為時尚早，截至目前僅約20%的標普500指數公司發布了財報。約70%的公司盈利超出預期（但大部份公司的盈利預期之前早已下調），而且集中於特定行業。他認為之後部份公司表現將令人失望。一些行業及公司能夠將成本轉嫁予客戶，而另一些則不能。

對於英國的新領導人，他指出，由於此前市場的極端反應是由迷你預算案引發，他樂觀地認為，擔任過財相的新首相辛偉誠(Sunak)與曾於內閣擔任過不同職位的現任財相侯俊偉(Hunt)領導下，日後都應會避免實行出乎市場意料的政策。

 

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日晨讀

最新專欄文章 更多

今日晨讀 - 美國最新晶片禁令 改變世界半導體產業的格局
2022/10/25
美國最新晶片禁令 改變世界半導體產業的格局
今日晨讀 - 新首相難解老問題 英國經濟前景仍然悲觀
2022/10/24
新首相難解老問題 英國經濟前景仍然悲觀
今日晨讀 - 經濟學家對明年越來越悲觀 預計衰退的比率增加
2022/10/21
經濟學家對明年越來越悲觀 預計衰退的比率增加
今日晨讀 - 新加坡主權基金︰金融市場或臨長期困難 手持阿里美團 稱中國仍是投資重點
2022/10/20
新加坡主權基金︰金融市場或臨長期困難 手持阿里美團 稱中國仍是投資重點
今日晨讀 - 亞洲重新開放 哪些行業最受益？
2022/10/19
亞洲重新開放 哪些行業最受益？
經濟 財政政策 定期存款 辛偉誠 侯俊偉 香港經濟日報 美國 減息 美股 英國

下一篇文章

英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財加油站 - 環遊世界需要準備幾多錢？ 如何計算自己的預算？
環遊世界需要準備幾多錢？ 如何計算自己的預算？
英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？
英國到底發生過什麼事 1分鐘睇清 點解減稅會令首相下台 英鎊仲會繼續升嗎？
【公司福利】「無限有薪年假」對企業有4大好處　約10%公司已推行
【公司福利】「無限有薪年假」對企業有4大好處　約10%公司已推行
【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略 立即收看！
【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略 立即收看！
今日晨讀 - 美國最新晶片禁令 改變世界半導體產業的格局
美國最新晶片禁令 改變世界半導體產業的格局
【品味投資】本地珠寶商推一連2日展覽　逾200件珠寶3折發售、鑽石腕錶1.8萬元起
【品味投資】本地珠寶商推一連2日展覽　逾200件珠寶3折發售、鑽石腕錶1.8萬元起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款