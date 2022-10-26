聯儲局轉向？ 景順︰數據不支持樂觀的觀點

近日市場憧憬，美聯儲可能會在明年轉向，重回減息之路。不過，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper撰文指，目前的經濟數據並不支持這些樂觀的觀點。

最終利率不會持續很長時間

Kristina Hooper表示，對於美國市場，甚至在很大程度上環球市場而言，主要推動因素仍是聯儲局以及市場對聯儲局下一步行動的預測。上星期末，由於市場判定聯儲局將很快轉向，市場隨之反彈。但他認為數據並不支持這樣樂觀的觀點，我們只是不停地看到經濟仍未充分降溫的跡象。不過他確信，無論最終利率是多少，都不會持續很長時間。聯儲局將很大可能必須在達到最終利率後隨即開始降息，尤其是當最終利率達到5%或更高水平。

美股進步業績期。Kristina Hooper指，業績季至今表現穩健，推動近期市場的樂觀情緒，但這種樂觀仍為時尚早，截至目前僅約20%的標普500指數公司發布了財報。約70%的公司盈利超出預期（但大部份公司的盈利預期之前早已下調），而且集中於特定行業。他認為之後部份公司表現將令人失望。一些行業及公司能夠將成本轉嫁予客戶，而另一些則不能。

對於英國的新領導人，他指出，由於此前市場的極端反應是由迷你預算案引發，他樂觀地認為，擔任過財相的新首相辛偉誠(Sunak)與曾於內閣擔任過不同職位的現任財相侯俊偉(Hunt)領導下，日後都應會避免實行出乎市場意料的政策。

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