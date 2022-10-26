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股市領先經濟發展6個月？ 綜合其他領先指標 未雨綢繆

個人增值 09:00 2022/10/26

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近日，美國調查機構世界大型企業聯合會（The ConferenceBoard）發佈的首席執行官（CEO）調查顯示，針對未來12至18個月美國的經濟發展，大部分美國企業的CEO對經濟前景持消極態度。其中，在136位受訪的CEO中，98%美國企業的CEO表示已經為經濟衰退做好準備。

股市是經濟的領先指標之一，可以透過股市了解經濟發展前景的可能趨勢，不過股市只是領先指標之一，做出判斷時仍需綜合其他因素考量。

股市是領先指標之一
領先指標可以提供有關尚未出現的趨勢的資訊，這些指標可以用於預測潛在衰退或復甦。例如，股票市場表現、零售銷售或建築許可等。

股市是領先指標之一，也是經濟發展的一部分。股票市場反映的不光是過去的歷史，也是對未來的預期，而預期主要反映在股票的估值上。如果投資者對未來市場看好，整個股票市場平均估值水平就會被拉高，未來預期就會較好。如果投資者對未來市場表示悲觀，其估值就會被拉低，未來預期就會較差。

曾有調查表示，股市表現會領先經濟發展3至6個月。根據現在市場狀況，股市表現低迷，可能預示未來6個月至1年經濟有面臨衰退的風險。不過股票市場只是影響整體經濟發展的其中一個因素。預測未來經濟發展的領先指標有很多，股市只是其中一個領先指標，要判斷未來經濟走向，仍需綜合其他因素考量。

其他領先指標
有哪些指標包含在領先指標中，其實沒有明確的定義。目前主流的參考指標是領先經濟指標綜合指數（LEI），是由世界大型企業聯合會（The ConferenceBoard）將10項領先指標組成的指數。這個數據可以預測未來景氣方向，體現美國經濟走向。

10項領先指標包括：製造業員工平均每週工時、每週初請失業金人數、製造業消費品及原料新訂單、ISM新訂單指數、製造業非國防耐久財新訂單、新屋開工許可、S&P500股價指數、10年期國庫券與聯邦基金之利率差、領先信用(信貸)指數、消費者對未來景氣看法。

近日，股市表現較差，加上企業及投資者們都對未來經濟發展呈消極態度，但並不能完全肯定經濟衰退將至。一個經濟体由多個因素共同構成，未來經濟走向也不是由單一因素決定，雖然股市發出警惕信號，但投資者們應該綜合考量，同時也應該為經濟衰退做好準備，未雨綢繆總是好的。

 

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責任編輯：梁政琪

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