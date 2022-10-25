【ESG】亞洲女性財富快速增長成全球之冠　推動可持續投資為下一代創造美好未來

現代女性財政獨立，不但在社會能擔起半邊天，她們的財富亦不斷增長，可謂「巾幗不讓鬚眉」，目前女性掌握全球私人財富的三份之一。在亞洲，女性在高淨值群體中的佔比持續上升，並且呈現年輕化趨勢。當中的關鍵與亞洲女性的「三高」趨勢息息相關，即高學歷、高薪酬及高職位。再者，近年女性比男性長壽，令女性作為財產繼承人的比例亦比以往高。過去女性財產主要來自家族財富繼承，如今更多女性靠自己個人實力，通過工作、創業及投資理財積累財富。

BCG研究預料，全球女性總財富將在2023年達至93萬億美元，並以每年新增5萬億美元的速度持續創富，其中亞洲（除日本以外）國家的女性財富增長速度將是全球之冠。BCG估算亞洲（除日本以外）女性財富總量在2019年達13萬億美元，在2019至2023年間以每年10.4%的速度增長，到明年將達至19萬億美元，是全球女性財富增長率最高地區。預期亞洲將於明年超越歐洲，成為北美以外女性財富存量最高的地區。

最新統計數據顯示，目前全球38歲以下的女性，與過去相比，擁有歷來最高的教育程度，這有助她們在職場上獲得更高薪酬及職位。現時全球由女性晉身管理層的比例已達至29%，創下歷史新高，女創業家亦已成為一股重要趨勢，女創業家現佔全球企業主人的三分之一，根據亞太經合組織2021年報告，香港企業家女性佔比45%。這些結構性趨勢，不單只導致女性財富大幅增長，更意味她們在理財投資時，更具備作出明智決定的能力。

亞洲女性參與可持續投資 盼為下一代帶來正面影響

世界各國的調查研究發現，女性盼望通過自己的財富來改變世界，為下一代帶來更美好未來，因此較傾向參與具有正面社會及環境影響的投資。根據The WealthiHer Network 最新發表的《女性財富的變化 (The Changing Faces of Women’s Wealth) 》2020-2022年亞洲研究報告顯示，75%亞洲女性相信負責任投資比單純爭取投資回報更為重要，53%亞洲女性表示願意付出私人時間回饋社會，而63%亞洲女性認為應當參與善舉，對比56%亞洲男士持相同觀點為高。報告指出，98%的中國內地女性認為企業的環保準則及為社會帶來正面影響，是她們作出投資決定時的重要考量，而93%的中國內地女性表明她們將採納負責任投資的方法。

女性在家庭與社區裡扮演的社會角色，在一定程度上令她們更關注可持續投資。作為母親和妻子，女性對於健康、養老、氣候變化、教育、環境保護、食物安全和動物保育等問題的關注度一般高於男性。過去女性主要通過慈善捐贈和從事公益活動回饋社會，但近年來越來越多時代女性選擇進行「影響力投資」（Impact Investing），在追求穩定投資回報的同時，亦在社會和環境影響力方面產生正面及可量化的回報。

WealthiHer研究發現，千禧世代女性尤其重視可持續發展，超過90%年齡屆乎22至38歳的亞洲女性認為社會責任和環境保護對她們十分重要。其他市場研究亦發現，女性投資者希望透過投資於負責任並對社會發揮正面影響力的企業，能令自己的投資資金改變世界，為她們的下一代帶來正面影響。這種想法加強了女性對投資理財目標與改善社會環境的關聯性，投資除了爭取財富增值以外，女性深明利用財富可以進一步改善社會現狀及未來的生活環境。

ESG投資有助避險同時把握綠色轉型增長機遇

環境、社會和公司治理（ESG）因素能幫助投資者迴避氣候變化、環境問題、社會責任和公司治理相關風險，避免投資於受氣候風險或監管罰款衝擊的公司。因此我們認為，將ESG因素納入投資決策過程當中，能有助改善投資回報。過去三年環球經濟飽受新冠疫情、極端氣候和社會衝突事件的嚴峻挑戰，令環球投資者更注重尋找具備可持續發展策略和應對世界巨變能力的公司。

自新冠疫情危機爆發以來，流入ESG整合策略和可持續投資主題基金的資金迅速增長，可持續投資除了具備風險管理的效益外，全球淨零排放碳中和轉型的大變局為投資者帶來吸引的結構性增長機遇。亞洲區佔全球碳排放量52%，亞洲各國尤其中國和印度投放龐大資金支持低碳經濟轉型，亞洲綠色變革推動大量新興行業在近年急速冒起，包括電動車、鋰電池、光伏產業、環保科技等創科行業，長期增長潛力巨大。

註：投資者應注意，新興市場、亞洲和中國股票的投資表現可能極其波動，並且可能因多種直接及間接因素的影響，導致相當波動。這些新興市場的特質可能導致投資者蒙受重大損失。本稿不涉及獨立投資意見。

本稿發放機構香港上海滙豐銀行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

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