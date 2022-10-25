【雙11】Trip.com推「5週年×11.11每日狂賞」　快閃價$111住迪士尼酒店

距離雙十一節日還有兩星期多，適逢香港實施「0+3」措施，加上今年10月為Trip.com成立5周年，Trip.com繼續推出不同旅遊優惠。Trip.com於10月28日至11月13日推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動， 推出不同快閃酒店、當地體驗優惠及Mastercard卡專享高達1,100港元的海外及本地酒店、機票優惠代碼等。

由2022年10月28日至11月13日，逢周一、三、五上午10時開搶共14間限量酒店優惠（共140個優惠價格間夜），包括以超低價111元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，1,111元入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連1,300元餐飲消費額及紅酒），2,111元入住奕居（連早餐及1,500元餐飲消費額），3,111元入住香港瑰麗酒店九龍山景大床房（連800元酒店消費額，星期日至四免費升級至九龍山景大床套房）等。名額有限，先訂先得。

而快閃當地玩樂優惠則於2022年10月28日至11月13日逢週二、四上午10時開搶。數量有限，先訂先得，售完即按照原價售賣。詳情可以瀏覽Trip.com網站。

快閃本地精選酒店優惠如下：

日期 酒店 優惠詳情 原價（港元） 快閃價（港元） 10月28日 香港瑰麗酒店 800元酒店消費額＋星期日至四免費升級至九龍山景大床套房 10,950 3,111 香港朗廷酒店 免費升級至城市景高級大床房 1,936 1,111 10月31日 山林舍酒店 標準客房 528 111 奕居 早餐＋1,500元餐飲消費額（1月至2月） 5,340 2,111 11月2日 WM 酒店 免費升級至豪華露台客房（星期一至四） 2,508 1,111 馬哥孛羅香港酒店 1,300元餐飲消費額＋紅酒 3,800 1,111 11月4日 香港柏寧鉑爾曼酒店 Ebb & Flow午市套餐＋延遲退房＋免費升級 1,888 1,111 香港悅來酒店 豪華大床客房 599 111 11月7日 九龍香格里拉大酒店 豪華大床房＋1,000元餐飲消費額＋早餐 3,300 2,111 香港港島英迪格酒店 英迪格高級房 +限時75折優惠 1,110 111 11月9日 香港帝苑酒店 行政尊貴客房＋自助早餐+ Crown Club下午茶、晚間鶏尾酒＋開胃小吃＋歡迎水果 2,167 1,111 香港灣仔帝盛酒店 高級客房 +限時65折優惠 1,110 111 11月11日 香港迪士尼樂園酒店 標準客房 + 限時優惠 1,375 111 迪士尼探索家度假酒店 標準客房 + 限時優惠 1,200 111

另外，Mastercard卡專享酒店優惠代碼於10月28日至11月11日每晚10時放送，Trip.com會員預訂本地、海外預付酒店或機票產品滿1,000元（只適用於單一交易），輸入相應的優惠代碼並以香港或澳門地區發行的Mastercard卡結帳，即可獲減200元、400元、600元、800元；或滿1,500元減1,100元。

此外，Trip.com亦會於10月28日派發日本鐵路周遊券JR Pass優惠代碼滿400元減50元，更在11月11日加碼賞，凡預訂指定香港及澳門指定玩樂門票、美食餐飲及日本鐵路周遊券JR Pass產品滿400元，以指定優惠代碼即可獲減100元。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經