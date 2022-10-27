Mihara Yasuhiro參考各家經典鞋款　泥膠做球鞋雛形引發潮流

作為一位以設計鞋履起家的時裝設計師，三原康裕（Mihara Yasuhiro）這兩三年間可說是他事業上另一個「小陽春」，因為由他設計的一對如像泥膠 / 溶解似的球鞋，由2018年中開始推出市面，直到今天仍然暢銷，能夠在瞬息萬變的潮流中站穩接近4年時間，實屬非常難得。

▲ 不須多講，看到貝殼般的鞋頭，都會懂得Mihara這對Hank球鞋的創作靈感來自adidas的Superstar球鞋。（$4,100／圖片：湯致遠攝）

▲ 藍色洗水皮革Baker球鞋，大家可會聯想到Vans球鞋？（$4,100/／圖片：湯致遠攝）

雖名為Peterson但外觀極像Converse Chuck Taylor鞋款的球鞋，是Mihara Yasuhiro是最早開發這個系列鞋款的雛形，有所不同的是Mihara的版本呈現出較笨重可愛的鞋身，與及鞋側有像溶解效果的鞋邊。筆者在一次與他的訪問中，他說：

有趣的鞋側是我有一次用泥膠做球鞋雛形時得到啟發。

▲ 靈感來自adidas球鞋的Herbie球鞋。（$4,100／圖片：湯致遠攝）

▲ 靈感來自Converse Jack Purcell的球鞋，鞋身更是寬闊。（$3,400／圖片：湯致遠攝）

▲ 來自My Foot Products系列的黑色衞衣。（$2,000／圖片品牌提供）

▲ My Foot Products系列水杯。（各$300／圖片品牌提供）

而估不到的是這一次「無心插柳柳成蔭」，竟成為品牌在這幾年逆市中的奇葩。

而為了再進一步將這個系列推上高峰，Mihara Yasuhiro再開設另一個副線系列My Foot Products，除了鞋履外，亦網羅tee、衞衣甚至水杯等生活用品，而這系列早前只在日本發售，今日本地的Joyce將它獨家引入，讓大家不需遠赴日本就可以購買得到了。

產品查詢：Joyce Boutique（2810 1120）