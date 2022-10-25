國企成為中國ESG披露的先鋒 綠色轉型效果甚佳

目前中國是世界上最大的碳排放國，也是超過4,000家上市公司的所在地。過去中國企業的透明度問題曾經令環球投資者大感頭痛，但隨著中國政府採取措施以提高企業透明度，情況已大幅改善。

國企ESG披露成為初期重點

早前中國首次發表企業ESG披露報告框架，與亞洲現有的框架相比，此ESG披露指南更加全面。在初期，國有企業將成為加強披露的重點，當局要求國企在2023年之前發表ESG披露報告。根據我們最近與國企的討論，發現國企已準備好迎接這項改變，不少董事會均表明ESG披露成為了他們的首要任務。展望未來，國企在中國轉型至低碳經濟中將會發揮重要作用，並成為中國快速發展的ESG資本市場的主要動力。

環球投資者日益關注能源密集型行業的氣候措施，行業也樂於配合。在我們的國企研究覆蓋範圍中，發現相對於其他行業而言，中國金融和能源行業的披露工作最為領先，一些企業的披露水平更可說已漸漸追得上國際同業的水平。部分原因，是這些公司在香港上市，而香港對於企業ESG的要求較高，並早在2013年就引入了ESG披露報告的法規。

舉例說，有些中國能源巨企已列明淨零碳排放的時間表、銳意於2025年降低溫室氣體強度，甚至宣布了旗下子公司的脫碳戰略。另一些能源公司則大力發展新能源，例如由目前至2025年的資本支出中，將會有5%至10%投放於新能源，預計這些計劃將會獲得其他同業效仿。

綠色債券及貸款雙雙大增

企業在推動綠色轉型時，債券投資者和銀行信貸的資金支持是不可或缺的一環。正如我們早前已表明，中國現已成為亞太地區最大的ESG債券市場。過去數年中國的在岸綠色標籤債券市場發展相當迅速，於2022年前8個月，相關的債券發行金額約達8,150億元人民幣，超過2021年全年水平，當中更有逾110家國企發行了在岸綠色債券，超過了地方政府而成為最大的市場參與者。

此外，隨著中國人民銀行去年發表《銀行業金融機構綠色金融評價方案》以鼓勵銀行擴大綠色金融份額後，如今銀行在批出貸款時，也日益關注企業的ESG水平。我們便觀察到最近幾個季度中國的綠色貸款正在回升，截至今年第二季，綠色貸款餘額達到1.96萬億元人民幣，按年大增40%。

總括而言，我們認為擁有穩健財務狀況的中國債券發行商，將有更強實力過渡至低碳營運並進一步提升透明度，從而支持其估值改善。

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