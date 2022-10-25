【品味投資】本地珠寶商推一連2日展覽　逾200件珠寶3折發售、鑽石腕錶1.8萬元起

珠寶首飾高貴非凡，近年在拍賣行上亦出現了不少珠寶拍賣，在市場上有價有市。想入手價錢相對實惠的鑽飾，不少人都會到各大珠寶商選購。有本地珠寶批發商將於本周四及五舉行一連兩天的珠寶感謝展，首飾以優惠價發售，以感謝客戶支持。同場亦有一條總卡數達26卡鑽石份量的頸鏈，適合出席宴會的女士配戴。

拼石比原石價格低 適合上班一族入手

在本港經營逾40多年的珠寶商恒發珠寶鐘錶有限公司將與意匠時計有限公司於10月27日（四）及10月28日（五）合辦「2022珠寶及腕錶感謝展」，展覽將會展出及發售超過200件珠寶首飾，當中包括各種婚戒、耳環、頸鏈和手鏈等，所有珠寶首飾用料均為18K金，並會以3折優惠發售，回饋客戶的支持。

恒發珠寶鐘錶有限公司的吳老闆指，是次展覽出售的都是年輕款式，而在款式設計上以拼石為主，適合年輕上班女士歡迎。他補充，一顆原石設計而成的珠寶首飾價錢相對昂貴，一般上班族未必能夠負擔得到，例如拍賣行拍賣的一顆裸石鑽石或是原石首飾的價錢需要以10萬以上，相反以拼石作為設計，價格相對便宜，以拼石設計而成的鑽石戒指為例，價格相對低，但從外觀視覺上而言鑽石卡數會顯得更大更閃。

吊咀入門價4,500元起

在逾百件的珠寶首飾中，精選了20件適合年輕上班族入手和宴會場合配戴的款式，吊咀首飾折後售價為4,000元至5,000元，包括「18K白金鑽石側心形吊咀」由零售價為19,000元，至展銷優惠價4,520元；「18K白金鑽石小水滴吊咀」由零售價為19,010元，至展銷優惠價4,550元；「18K白金鑽石小葫蘆吊咀」由零售價為20,570元，至展銷優惠價4,900元。另外，多個戒指款式以1萬元以下入手，其中「18K白金鑽石戒指」由零售價為35,300元，至展銷優惠價8,500元。

除此之外，在20個推介款式中，以215顆鑽石鑲嵌而成的「18K白金渾身鑽石七星項鏈，配18K白金鑽石曜淚吊咀」，整條頸鏈鑽石總卡數超過26卡，價格最昂貴。吳老闆指，這一條頸鏈中央以6伴1拼的鑽石合併成花形；而吊咀以1卡半鑽石為中心，併出動人的曜淚，單是吊咀鑽石卡數已達2.5卡份量，令鑽石頸鏈在外觀上營造出更高貴更閃爍的效果。這一款頸鏈折扣後的展銷優惠價為365,550元，而吊咀折扣後的展銷優惠價為63,000元，即整條頸鏈售價為428,500元，適合出席宴會的女士配戴。

除了珠寶首飾外，同場亦有意匠時計自家品牌的鑽石腕錶系列，所有腕錶均使用南非真鑽石鑲嵌而成，鑽石顏色高色及高淨度，錶帶款式為鱷魚皮，以2萬元以下即可入手，而除了孔雀鑽石石圈配以草綠色鱷魚皮帶腕錶外，所有腕錶的扣位均是帶鑽款式。

■20款珠寶首飾推介（附價格）■

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

■自家品牌L'Auberson鑽石腕錶系列■

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「2022珠寶及腕錶感謝展」詳情：

日期：10月27日至10月28日

時間：早上10時至晚上7時

地點：尖沙咀金馬倫道30-32號金馬商業大廈10樓全層

預約到場：按此

責任編輯：區祖飛

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